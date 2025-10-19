Pulso Ciudadano: Kast y Matthei le ganarían en segunda vuelta a Jara, que lidera en la primera

La candidata oficialista, Jeannette Jara, se mantiene liderando las preferencias en la primera vuelta de las Elecciones Presidenciales 2025, mientras que más atrás se sitúan José Antonio Kast y Evelyn Matthei, en el segundo y tercer lugar, respectivamente, de acuerdo con los resultados de la última encuesta Pulso Ciudadano.
Según lo detallado, la candidata del pacto Unidad por Chile logró el 25,4% de las preferencias, lo que representa un aumento de 1,5 puntos porcentuales respecto del sondeo anterior.
Por su parte, el abanderado del Partido Republicano obtuvo un apoyo del 18,7% de los consultados, con lo que subió 0,9 puntos sobre la encuesta del pasado 28 de septiembre.
En tanto, el respaldo para la candidata de Chile Vamos llegó a un 12,6%, lo que representa un aumento de 0,9 puntos porcentuales en comparación con el anterior sondeo.
Más atrás aparecieron Franco Parisi (PDG), con 10,4% (-1,4); Johannes Kaiser (PNL), con 8,9% (-1,2); Marco Enríquez-Ominami, con 3% (+1,6); Harold Mayne-Nicholls, con 2,1% (-0,7), y Eduardo Artés, con 0,6% (-0,1).
Jara perdería con Kast y Matthei en segunda vuelta
De acuerdo con los resultados del sondeo de Pulso Ciudadano, en una eventual segunda vuelta Jeannette Jara no lograría derrotar ni a José Antonio Kast ni a Evelyn Matthei.
Si la ex ministra del Trabajo enfrentara al líder republicano, este último se impondría con un 42% de las preferencias, frente a un 34% de Jara. En tanto, un 23,9% declaró que no sabe, votará nulo o no votará.
En tanto, si Jeannette Jara se mide con Evelyn Matthei, la ex alcaldesa de Providencia obtendría un 42,5% de los votos, contra un 32,2 de la ex ministra del Trabajo. En ese caso, un 25,3% dijo que no sabe, no votará o anulará.