Encuesta Panel Ciudadano-UDD: Jara está un punto por sobre Kast y Kaiser se acercó a Matthei

El nuevo sondeo reafirmó que en una segunda vuelta Jeannette Jara sería derrotada tanto por José Antonio Kast como por Evelyn Matthei.

A un mes de las Elecciones Presidenciales 2025, Jeannette Jara (24%) tiene una ventaja de un punto sobre José Antonio Kast (23%), mientras que Johannes Kaiser (13%) subió tres puntos y se acercó a Evelyn Matthei, de acuerdo con los resultados de la última encuesta Panel Ciudadano UDD.

De esta forma, la candidata oficialista revirtió los resultados de la semana anterior, cuando el candidato del Partido Republicano obtuvo un 25% de apoyo, frente a un 24% de la ex ministra del Trabajo.

Además, según el sondeo semanal, en los siguientes puestos se ubican Franco Parisi (9%) y los independientes Harold Mayne-Nicholls (2%), Marco Enríquez-Ominami (1%) y Eduardo Artés (1%).

Estas cifras muestran un alza de un punto del candidato del Partido de la Gente respecto de la anterior encuesta de Panel Ciudadano UDD, mientras que los otros tres candidatos no mostraron variaciones.

Kast lidera en segunda vuelta, según encuesta de Panel Ciudadano

Respecto de un eventual enfrentamiento entre José Antonio Kast y Jeannette Jara en segunda vuelta, el sondeo indicó que el candidato del Partido Republicano obtendría 46%, frente al 33% de la postulante oficialista.

Puestos en este caso, un 21% de los encuestados por Panel Ciudadano UDD declaró que votaría nulo, no sabe o no participaría.

En caso de que la segunda vuelta fuera entre Evelyn Matthei y Jeannette Jara, la ex alcaldesa de Providencia lograría un 45% de los votos, mientras que la ex ministra del Trabajo llegaría a un 30%.

Según estableció el sondeo, el 25% restante corresponde a quienes se manifestaron indecisos o dijeron que no votarían.