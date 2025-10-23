Tensión en el oficialismo: votación de AC contra Pardow pone presión a la elección parlamentaria por posibles costos políticos

El libelo acusatorio contra el ex ministro de Energía será presentado la próxima semana y votado, posiblemente dos semanas antes de la elección parlamentaria. Ese contexto, deja entre la espada y la pared a los diputados oficialistas.

Fue a través del chat de WhatsApp de jefes de bancada de oposición de la Cámara que el diputado Frank Sauerbaum (RN) logró reunir las firmas de todas las fuerzas de oposición para anunciar la acusación constitucional contra el ex ministro de Energía, Diego Pardow (FA).

Si bien el libelo no estaba redactado, el legislador RN convenció a sus pares de la Cámara Baja de que los nuevos antecedentes dados a conocer respecto a los sobre cobros en cuesta de luz ameritaban emprender una arremetida más dura que sólo establecer una comisión investigadora.

Una vez acordado que se iba a presentar, el trabajo de la redacción de la acusación quedó a cargo de los equipos jurídicos de las bancadas de RN y la UDI. Esto, no sólo porque Chile Vamos es el principal impulsor de la arremetida, sino que también por la experiencia que tienen los equipos de la coalición de centro derecha.

Y es que en la oposición existe premura por presentar la AC contra Pardow. El cronograma fijado indica que el lunes, a más tardar el martes, el texto debe estar listo y disponible para que los jefes de bancada de oposición lo puedan revisar y, posteriormente, estampar la firma. Todo, con la finalidad de que la AC contra el ex secretario de Estado sea votada antes de la elección parlamentaria fechada para el 16 de noviembre.

De hecho, si es que todo sale según el cálculo de Chile Vamos —que tiene a favor que cuenta con la Presidencia de la Cámara en manos de José Miguel Castro (RN)—, el libelo debería votarse la semana del 3 de noviembre, última antes de la semana distrital fijada previo a la elección.

En la oposición saben que si el libelo contra Pardow se vota en esa fecha, pondría en un complejo dilema a los parlamentarios del oficialismo que van a la reelección. ¿El motivo? En los hechos los diputados oficialistas tendrían que elegir entre propinarle un duro golpe al Gobierno de Gabriel Boric o pagar el eventual costo político de rechazar la acusación dirigida al sindicado como principal responsable del error en las cuentas de luz.

“Hay un sentimiento de la ciudadanía de abuso muy instalado. Hay mucha molestia y yo creo que vamos a tener votos a favor del oficialismo”, dijo Sauerbaum en entrevista con EL DÍNAMO.

Oficialismo intenta contener descuelgues pero Jara da libertad de acción

La AC contra Pardow no sólo toca la elección parlamentaria. Jeannette Jara, candidata de la alianza oficialista, ha sido una de las más duras en cuanto a la responsabilidad política que le corresponde a al ex ministro se refiere.

De hecho, el día en que Boric le pidió la renuncia al ex titular de Energía, fue Jara —compañera de gabinete de Pardow por más de dos años— quien instó a “hacer valer la responsabilidad” en la crisis.

Ahora, con la acusación constitucional en camino, Jara ha procurado mantenerse distante de los planteamientos de los líderes de su coalición que apuntan a “ensañamiento” y “aprovechamiento político”. De hecho, ayer miércoles, la abanderada aseguró que “si los diputados así lo deciden, están en su derecho. La situación es suficientemente grave para dar cualquier opción”, aunque cuestionó que la acusación se dé en pleno contexto electoral.

A la par, la bancada del FA ha intentado tener acercamientos con sus pares del oficialismo para tratar de convencerlos de que la arremetida contra el ex ministro frenteamplista es un “ensañamiento político” y un “aprovechamiento” de la situación que ocurre con las cuentas de luz. Sin embargo, ya varios parlamentarios de la alianza de Gobierno han expresado que sí hay sustento jurídico para visar el texto acusatorio.

En ese sentido, diputados del oficialismo aseguran que primero se debe examinar el contenido del libelo para después decidir. Desde la bancada del PS y PPD-Independientes aseguran en privado que hay posiciones diversas y que diputados, hoy, estarían votando a favor.

Lo mismo ocurre en la bancada de la DC que está inclinada a apoyar la AC a Pardow. A ellos se suma el diputado Jaime Mulet (FRVS) quien ya anunció públicamente estar abierto a votar a favor del libelo.

Desde las directivas de los partidos oficialistas han tratado de poner paños fríos a la situación marcando que esta arremetida opositora busca sacar réditos electorales. Así lo expresó la senadora Paulina Vodanovic, presidenta del Partido Socialista (PS): “aquí se le está dando una utilización política al caso (…) Una vez que sale el ministro Pardow, yo no he escuchado a quienes piden esta acusación constitucional buscar soluciones ni buscar un consenso para ir a modificar la ley”, cuestionó la timonel socialista en Radio Duna.