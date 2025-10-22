Acusaron al Gobierno de ocultar información: la declaración de una alineada oposición al anunciar la AC contra Diego Pardow

UDI, RN, Evópoli, Demócratas, Amarillos, PNL, PSC y Republicanos aseguraron que el error en las cuentas de luz fue “una prolongada omisión y una falta de control inexcusable de parte de las autoridades competentes”.

Pese a que salió del cargo de ministro de Energía, Diego Pardow enfrentará una acusación constitucional luego de que una alineada oposición emitiera una declaración confirmando la decisión que tomaron debido al cobro erróneo aplicado en las tarifas eléctricas.

“El alza injustificada y desproporcionada en las cuentas de la luz, que ha afectado a millones de chilenos durante los últimos dos años, tiene un origen claro y único: la actuación absolutamente negligente y deficiente del ex ministro de Energía, Diego Pardow, sumada a la inoperancia del Gobierno del presidente Gabriel Boric, al no adoptar las medidas necesarias para corregir oportunamente esta grave situación”, reza el documento firmado por los jefes de bancada UDI, RN, Evópoli, Republicanos, Demócratas, Amarillos, Partido Nacional Libertario y Partido Social Cristiano.

Según detallaron, en las últimas horas “hemos tomado conocimiento de nuevos antecedentes que demuestran que el cobro inexacto en las tarifas eléctricas no fue un hecho fortuito ni un mero error metodológico, sino que el resultado de una prolongada omisión y una falta de control inexcusable de parte de las autoridades competentes, cuya información fue deliberadamente mantenida en reserva por el Ejecutivo”.

“La constatación de que el Gobierno tuvo acceso a esta información hace más de un año, tras la autodenuncia presentada por la empresa Transelec, evidencian un intento inaceptable por ocultar la información a la ciudadanía, con el claro propósito de eludir sus responsabilidades políticas y evitar que este error impactara en las aspiraciones presidenciales de las candidaturas que buscan sucederlos en el poder”, sostuvieron.

Precisamente esta conducta “irresponsable” e “incompetente” dan cuenta de “una vulneración directa de los deberes constitucionales y administrativos que recaen sobre todo ministro de Estado”.

A raíz de todo lo anterior, la oposición revolvió presentar “de manera indeclinable y en el más breve plazo posible, una acusación constitucional en contra del ex ministro Diego Pardow, con el propósito de que asuma la responsabilidad que le cabe dada la gravedad de los hechos y las consecuencias que su ineficiente gestión ha causado en los chilenos“.

“Nuestro país no sólo requiere de respuestas claras y soluciones rápidas y efectivas que permitan reintegrar cada peso cobrado en exceso, sino que también exige que quienes permitieron este abuso respondan como corresponde. El daño que se ha provocado a la población es incalculable y el principal responsable es el Gobierno“, cerraron.