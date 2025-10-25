Franco Parisi muestra el mayor crecimiento en la encuesta, y un porcentaje de votantes aún está indeciso o planea anular su voto.

Este sábado se dio a conocer la última versión de la encuesta Panel Ciudadano UDD, que refleja las preferencias de los chilenos de cara a las próximas elecciones presidenciales.

En la medición, Jeannette Jara (+1) se mantiene en el primer lugar con un 25% de las preferencias, mientras que José Antonio Kast (-1) se ubica en segundo lugar con un 22%.

Por su parte, la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei se mantiene con un 16%, seguida de Johannes Kaiser (PNL), quien tampoco registró cambios y se mantiene en 13%.

Franco Parisi (PDG) registró la mayor alza en la encuesta (+2), alcanzando un 11%. Le siguen Harold Mayne-Nicholls con 2%, Marco Enríquez-Ominami con 1% y Eduardo Artés también con 1%.

Además, un 5% de los encuestados indicó que no sabe por quién votará o elegiría a un candidato fuera de los inscritos, mientras que otro 4% señaló que votará nulo o no sufragará.

Panel Ciudadano UDD: Jeannette Jara pierde terreno ante Kast en eventual segunda vuelta presidencial

En un escenario de posible segunda vuelta entre la candidata oficialista, Jeannette Jara, y el líder de Republicanos, José Antonio Kast, la encuesta indica que Kast obtendría la victoria con un 48% de las preferencias, frente a un 32% de Jara, mientras que un 20% de los votantes señala que votaría nulo, no sabe o no sufragará.

Por otro lado, si la segunda vuelta enfrentara a Jara con Evelyn Matthei, la candidata de Chile Vamos se impondría con un 47% de las preferencias, frente a un 19% de Jara, y un 24% de los encuestados indica que votaría nulo, no sabe o no participará.