Servel publica lista de vocales de mesa: revisa con tu RUT si fuiste elegido

Este sábado 25 de octubre, el Servicio Electoral (Servel) dio a conocer la lista de vocales de mesa para las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias, que se realizarán el domingo 16 de noviembre.

A través del sitio web del Servel, las personas pueden consultar sus datos electorales, conocer su local y mesa de votación, y verificar si fueron designadas como vocales de mesa.

En esta ocasión, los candidatos a La Moneda son Jeannette Jara (PC), Evelyn Matthei (UDI), José Antonio Kast (Partido Republicano), Franco Parisi (PDG), Johannes Kaiser (PNL), Marco Enríquez-Ominami (Ind.), Harold Mayne-Nicolls (Ind.) y Eduardo Artés (Ind.).

Servel publica lista de vocales de mesa: revisa si apareces con tu RUT

Para comprobar si fuiste designado como vocal de mesa en las elecciones presidenciales y parlamentarias, debes ingresar al sitio web del Servel EN ESTE LINK.

Una vez dentro de la plataforma, ingresa tu RUT, sin puntos y con guion, y completa el código de verificación (captcha) que aparecerá en pantalla.

Al enviar tus datos, podrás verificar si fuiste nombrado vocal de mesa, confirmar si estás habilitado para votar y conocer tu local y mesa de votación para los próximos comicios.

Es importante mencionar que, en esta ocasión, la nómina no será publicada en medios impresos ni enviada por carta certificada, debido a la implementación de una nueva ley.