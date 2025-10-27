Oficialismo insta al Gobierno a soltarle la mano a Pardow tras anuncio de apoyo jurídico en AC

El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Eric Aedo, dijo que espera que el Gobierno “revise bien la legalidad de pagar una asesoría jurídica a un ex ministro”.

La oposición busca ingresar este lunes la acusación constitucional (AC) contra el ex ministro de Energía, Diego Pardow, luego del escándalo que se desató producto del “error” de cálculo que significó que miles de chilenos/as pagaran de más en sus cuentas de la luz.

Mientras las bancadas de diputados de la UDI y RN lideran la redacción del libelo para que se haga el sorteo y se constituya la comisión revisora, en las últimas horas se dio a conocer que el Gobierno respaldará política y jurídicamente a la ex autoridad, es decir, financiará su defensa.

“El Ejecutivo, como en todas las acusaciones, estará presente para hacerse cargo de aquello. Porque este no es un tema personal, es un tema institucional. Aquí lo que se está defendiendo es un principio. Hay una acusación que no se justifica. No se trata de una defensa personal, se trata de un tema institucional respecto de una exautoridad que ya asumió sus responsabilidades políticas“, aseguró ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos, en diálogo con La Tercera.

Lo anterior, provocó la rápida reacción del jefe de bancada de RN, Frank Sauerbaum, quien manifestó que “es asqueroso que el ministro Pardow sea financiado con plata de todos los chilenos después de haber sido perjudicado de una manera tan brutal. Los chilenos siguen pagando al ministro Pardow por un error que cometió por incompetente. Entonces esas son las cosas que la gente con sentido común no entiende. No entiende por qué tiene que pagarle la defensa con sus impuestos a un ministro que los perjudicó”.

“Es fácil para el Gobierno disponer de los recursos de todos los chilenos, pero muy difícil para los chilenos entender por qué tiene que pagar la defensa de un ministro que los hizo pagar cientos de millones de dólares de más en sus cuentas. Y no solamente eso, no nos olvidemos del efecto secundario que tuvo en la inflación y también en las alzas de los pagos en UF”, añadió.

Oficialismo se divide ante anuncio del Gobierno de financiar defensa del ex ministro Pardow

Desde el oficialismo, el vicepresidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, Eric Aedo (DC), dijo que espera que el Gobierno “revise bien la legalidad de pagar una asesoría jurídica a un ex ministro. No se vayan a encontrar luego con sorpresas que no podrán explicar”, considerando que ya no es un funcionario de Estado.

Por otro lado, el parlamentario reiteró que Pardow “tiene que aclarar ante la opinión pública y ante el Parlamento una cuestión que es crucial: Si él sabía con un año de antelación que Transelec había hecho cobros indebidos a los ciudadanos y a sus clientes, ¿por qué no lo dio a conocer a la opinión pública ni al Parlamento? Esa es la duda que tiene que contestar el ex ministro Pardow. O si no, lo que se instala en nuestra sociedad y entre la gente es que finalmente el ex ministro y la institucionalidad que vela y fiscaliza todo el tema eléctrico simplemente está al servicio de una empresa y no de las personas y los clientes”.

El diputado Jaime Mulet (FRVS) advirtió que “no conviene que el Gobierno haga una defensa corporativa en el caso de Pardow”. Lo anterior, teniendo en cuenta que dicha defensa “podría cruzarse con la campaña presidencial e, incluso, con la posición de la propia candidata (Jeannette Jara) que está por defender a los consumidores, que creo que es lo correcto”.

Con respecto al rol que jugarán los parlamentarios en la AC, “el participar o apoyar una acusación constitucional habrá que estudiarlo. Yo soy de los que me abro a estudiarla, porque los hechos son muy graves y hubo errores manifiestos del Ministerio de Energía y del ministro Pardow. Y eso es así, nos guste o no, más allá de la posición política que uno pueda tener”.

Por su parte, la jefa de bancada del FA, Lorena Fries, manifestó estar de acuerdo con la ministra Lobos, “en el sentido de que se trata de una acusación constitucional donde se le imputan acciones u omisiones que tienen que ver con el ejercicio de su cargo como ministro y por lo mismo además se le pidió la renuncia en términos de responsabilidad política”.

“Me parece bien más allá de que encuentro que esta acusación la verdad es que no tiene mucho mérito lo vamos a ver en los antecedentes que se desplieguen porque aquí lo más importante ya cursadas las responsabilidades políticas y técnicas, es que se le devuelva a la gente el cobro de más de manera oportuna, eficiente y ojalá – vamos a exigir eso – que sea en una sola cuota”, cerró la diputada del Frente Amplio.