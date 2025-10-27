Gobierno confirma acuerdo con empresas eléctricas: devolverán $2.000 mensuales durante seis meses

Esta compromiso busca corregir los errores que provocaron cobros indebidos y alzas injustificadas en las cuentas de luz.

El biministro de Energía y Economía, Álvaro García, se reunió con el Presidente Gabriel Boric en el Palacio de La Moneda para dar a conocer los detalles del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y las empresas generadoras y transmisoras de electricidad.

Esta compromiso busca corregir los errores que provocaron cobros indebidos y alzas injustificadas en las cuentas de luz.

Durante el encuentro, García informó al Mandatario que “ya tenemos un acuerdo con las generadoras, que se suma al alcanzado con una empresa de transmisión, lo que permitirá devolver a todos los chilenos y chilenas los montos cobrados en exceso”.

En ese contexto, el ministro precisó que, desde el 1 de enero, los clientes del sistema eléctrico recibirán en sus cuentas una compensación que se aplicará mensualmente durante el próximo periodo de fijación tarifaria, es decir, entre enero y junio.

El mecanismo de devolución contempla un reembolso cercano a $2.000 por hogar cada mes, el cual se hará efectivo entre enero y junio de 2026.

“El monto va a ser en torno a los dos mil pesos al mes para cada hogar, que es exactamente el monto que se cobró de más. Es muy importante que la ciudadanía sepa que todo lo que se cobró de más está siendo devuelto por la vía tarifaria”, indicó la autoridad.

Junto a ello, explicó que “la devolución, que son objetos los clientes, incluyen un reajuste y una tasa de interés equivalente a la que normalmente se paga. Por lo tanto, la devolución incluye una compensación por el tiempo que las empresas tuvieron esos recursos”. En términos del monto global a reponer, García indicó que “son aproximadamente 250 millones de dólares, sumando transmisoras y generadoras”.

El biministro también aseguró que “se mantiene la auditoría (a la Comisión Nacional de Energía) que pudiera implicar una compensación mayor, si es que así lo determina el estudio que el coordinador eléctrico va a hacer. Y nosotros como Gobierno vamos a conformar un grupo plural de trabajo que analice el sistema regulatorio eléctrico y haga sugerencias para su perfeccionamiento”.