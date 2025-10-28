Director de encuesta ICSO-UDP: “Kast está capturando mucho más el voto popular, el de Matthei es un voto muy elitista”

Matthei sólo muestra un buen rendimiento en el ABC1 con el 22% de los respaldo. Mientras que Kast y Jara se imponen en los segmentos C3 y D/E.

A 19 días de la elección presidencial José Antonio Kast y Jeannette Jara disputan voto a voto el apoyo de los sectores populares.

Según la última entrega de la encuesta ICSO-UDP, el abanderado del Partido Republicano encabeza la preferencia presidencial en los segmentos D y E con el 28% de las menciones. Mientras, la candidata de Unidad por Chile, le sigue de cerca con el 27%.

Muy atrás aparecen Evelyn Matthei (9%), Johannes Kaiser (8%) y Franco Parisi (8%).

Jara, eso sí, se impone en el C2 y C3, por seis puntos en promedio por sobre el contendor republicano.

Matthei, en cambio, sólo muestra un buen rendimiento en el ABC1 con el 22% de los respaldo. Aún así, Jara la sobrepasa por 4 puntos porcentuales y Kast se ubica un punto por debajo con el 21%.

Para Claudio Fuentes, cientista político, Coordinador del proyecto y Director de ICSO-UDP, no es una sorpresa el buen rendimiento de Kast en los sectores populares, pese a que suelen ser identificados con un voto de izquierda. “No es tan extraño porque si uno recuerda, el voto histórico de la UDI es un voto popular. Entonces la derecha siempre ha tenido un anclaje popular”, dice el investigador.

En esa línea, Fuentes confirma que Kast le ha quitado el voto popular a Chile Vamos.

“Kast está capturando mucho más al voto popular. Si te fijas en el caso de Matthei, es un voto muy elitista, muy de ABC1 y C2, y muy bajo en C3 y D/E. El problema de la candidatura de Matthei es que no ha logrado entrar en estos sectores, que son los sectores mayoritarios y de ahí su poco apoyo en el panorama general”, dice el director de ICSO-UDP.

En todo caso, el investigador recalca que Kast ha mostrado una baja en el respaldo de sectores populares tras el lanzamiento de su propuesta “chao préstamo” la cuál fue puesta en tela de juicio por un eventual impacto negativo en las prensiones. En ese sentido, Fuentes apunta a que pueden haber cambios significativos en las tendencias puesto que el voto tiende a decidirse durante los últimos días previos al día de la elección.

“Comparto lo que han planetario hay varios analistas respecto a que la decisión del voto se toma en la última semana. Efectivamente eso está pasando así, y por lo tanto podríamos ver algunas sorpresas si es que la tendencia de Kast sigue a la baja, como varias encuestas lo han mostrado. Tanto Kaiser como Matthei podrían intentar reducir ese margen. Ahora bien, con los datos que tenemos, mi impresión —hasta la foto de hoy— es que lo más probable es que pasen Kast y Jara”, remarca fuentes.

La identificación política en el contexto presidencial

Otro de los aspectos importantes que contiene la encuesta es la identificación política con los diversos sectores del espectro político. En una escala del 1 a l 10 (donde uno es lo más a la izquierda posible y 10 lo más al extremo en la derecha), el 14% de ubicó en el 10, opción sólo superada por el 20% que dice estar en el centro y el 25% que asegura no tener tendencia política.

Sin embargo, a pesar de que un gran porcentaje se identifica con el voto de centro, Fuentes aclara que “ese votante no es que apoye opciones moderadas. Por ejemplo, no apoyan tanto a Matthei que debería representar ese espacio. De hecho, en la escala están ubicando a Parisi en el centro. Por lo que creo que ese votante está más propicio a votar por Parisi”.

En cuanto al alza de personas que se identifican con sectores extremos de la derecha, el investigador explica que esta tendencia “se relaciona mucho al hecho de que tengamos candidatos más extremos o con ideales más de derecha. Eso hace que la gente de derecha salga del clóset y diga “sabes qué, yo también me identifico con eso””.

Problemas para Kast en segunda vuelta

Otro apartado de la encuesta consulta sobre la probabilidad de que se lleven a cabo las propuestas hechas por los candidatos. Sacando la asamblea constituyente —propuesta de Eduardo Artés— el recorte de los US $US6.00 millones de Kast es la medida que menos expectativa genera.

De hecho, el 44% expresó que evalúa la medida como poco o nada probable.

Si bien es cierto que el electorado identificado de derecha, dice Fuentes, está cuadrado con el recorte, para una eventual segunda la medida traería problemas para la candidatura del republicano.

“Como tiene poca adhesión, sobre todo en los sectores de centro, y solo un 26% que lo encuentra probable, yo creo que va a tener problemas con esa propuesta. Va a tener que bajarla o reducir su intensidad, o matizarla”, sentencia el director de ICSO-UDP.