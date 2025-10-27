“Ya reconoció su derrota” y arremetida por “red de bots”: el nuevo round de Boric y Kast en medio de carrera presidencial

Boric envió un “mensaje para los que ocupan bots para hacer campaña”, mientras que Kast nuevamente apuntó contra el mandatario.

El presidente Gabriel Boric y el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, protagonizaron un nuevo round, luego de los diversos dardos que se han lanzado en las últimas semanas.

El aspirante a La Moneda participó este lunes en el evento económico Enagro 2025, donde se refirió a sus expectativas con respecto a su paso a un eventual balotaje.

Allí, se le consultó si está “confiado” en que podría vencer a la carta del oficialismo, Jeannette Jara, en segunda vuelta: “Nosotros lo que podemos ver en todas las propuestas que hacen las distintas encuestadoras, pero sobre todo en el recorrido por Chile, es que la gente está cansada. La gente está cansada del mal gobierno”, contestó Kast.

Siguiendo en esa línea, el republicano expuso que “la gente está con miedo, con desesperanza incluso, y eso es lo que va a hacer que sean derrotados”.

Tras ello, arremetió contra el mandatario, señalando que “yo creo que el presidente Boric ya reconoció la derrota cuando él se dedica a interpelar a un candidato, cuando él utiliza cualquier forma de defensa para hacer campaña política, ya no por la candidata, sino por su imagen. Creo que el gobierno ya reconoció su derrota“.

Presidente Gabriel Boric vuelve a apuntar contra José Antonio Kast

Por otro lado, el presidente Boric realizó una intervención en la Cuenta Pública 2025 del Consejo Consultivo Nacional de niños, niñas y adolescentes, donde dijo a los jóvenes: “Que ustedes sean capaces de juntarse con personas que son distintas, que piensan distinto, que tienen experiencias distintas y que lleguen a acuerdo respecto a seis temas prioritarios es un gran síntoma, es un gran signo”.

“Hay, en cambio, otros que están en política y que nunca se han puesto de acuerdo con nadie. Pero para mejorar la calidad de vida de los chilenos y chilenas tenemos que llegar a acuerdos entre quienes pensamos distintos”, arremetió.

En este sentido, el jefe de Estado manifestó que “el buen trato es fundamental para eso. Querernos un poquito más, mirarnos a los ojos, respetarnos. Y el buen trato se expresa no solamente en estas actividades oficiales, no solamente cuando hay una cámara grabando, sino también en nuestra intimidad, en nuestras relaciones de pareja, en nuestras relaciones entre amigos, en las relaciones familiares, en las redes sociales también, tremendamente importante”.

En este marco, aludió a la supuesta red de bots de Kast, aunque sin nombrarlo directamente: “Entonces, que ustedes pongan esto como ejemplo o como prioridad es un mensaje también para los adultos, es un mensaje también para quienes ocupan bots para hacer campaña, es un mensaje para todos quienes creen que a través de gritar más fuerte, de la violencia se puede conseguir algo”.