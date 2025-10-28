“Nunca he visto a alguien en terreno”: la dura crítica de Paulina Vodanovic a la Dipres por recorte fiscal

“Evaluar las cosas a distancia y con números en una planilla Excel lo puede hacer cualquiera”, dijo Vodanovic sobre el trabajo de la Dipres.

La presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, emitió una dura crítica contra la Dirección de Presupuesto (Dipres) y acusó a sus funcionarios de no salir a terreno, en el marco de la discusión del Presupuesto 2026 y el debate electoral en torno al recorte fiscal.

La senadora socialista aseveró que el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda evalúa las políticas públicas “desde Teatinos 120, con aire acondicionado y cafecito de grano“, lejos de la realidad que enfrentan los ciudadanos en el día a día.

“Nunca he visto a alguien de la Dipres en terreno, ni siquiera en Santiago. Evalúan con una planilla Excel, no con la gente“, manifestó Paulina Vodanovic en la entrevista que le concedió a radio Cooperativa.

Vodanovic, la Dipres y el recorte fiscal

En la ocasión, la presidenta del PS enfatizó la necesidad de mantener la inversión social y pidió al Ejecutivo “ponerse la manito en el corazón y las patitas en la calle”.

“Evaluar las cosas a distancia y con números en una planilla Excel lo puede hacer cualquiera“, complementó Paulina Vodanovic sobre el trabajo de la Dipres.

En esa línea, la parlamentaria manifestó que, según su parecer, el ahorro fiscal “no puede ser a costa de las personas”.

“Ese recorte que promete la derecha también lo está haciendo con planillas Excel, no lo está haciendo en el territorio ni pensando en el daño que le van a hacer a la gente“, concluyó la senadora.