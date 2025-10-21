Ley de Presupuesto: Cámara de la Construcción alerta por falta de recursos al MOP para nuevas inversiones

Respecto al Minvu, el organismo está a la espera de que se concrete el pago de las deudas a contratistas en 2026.

La Ley de Presupuesto 2026 sumó nuevos críticos, está vez representados por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), que alertó la reducción de recursos al Ministerio de Obras Públicas (MOP) repercutirá en un déficit de inversiones en el sector.

Alfredo Echavarría, presidente de la CChC, expresó que “dada la situación de estrechez fiscal, es entendible que el presupuesto para el próximo año contemple un crecimiento muy acotado. Pero lo que no compartimos es que, en vez de reducir el gasto corriente, se esté optando por disminuir el presupuesto de inversión, siendo que es clave para impulsar la actividad, el empleo y el crecimiento”.

A modo de ejemplo, Echavarría explicó que, de aprobarse el proyecto sin modificaciones, “en 2026, y sin considerar las partidas de los gobiernos regionales, la inversión pública se contraería 12,5% en comparación con este año, mientras que el presupuesto de inversión del Ministerio de Obras Públicas caería 17,2% en doce meses. Esto representa el mayor retroceso anual en la historia reciente del MOP y equivale a un recorte cercano a los 700 millones de dólares, con el agravante de que solo el 5% del presupuesto de inversión previsto para el próximo año será para ejecutar nuevos proyectos”.

En cuanto a las partidas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo dispuestas en la Ley de Presupuesto, el presidente de la CChC valoró que se estén reconociendo los compromisos económicos que distintos Serviu mantienen con empresas contratistas.

Sin embargo, Echavarría planteó dos prevenciones: “En primer lugar, como no existe información pública sobre el monto de estos compromisos, no es posible determinar si los recursos para 2026 permitirán saldarlos por completo. Y, segundo, tampoco se puede anticipar cuán dinámica podrá estar la construcción de viviendas con subsidio el próximo año”.

Inversión en infraestructura y viviendas

Las declaraciones del dirigente gremial se dieron en la presentación del informe Macroeconomía y Construcción de la CChC, que detalla que en materia de infraestructura pública, a septiembre de este año, el MOP había ejecutado el 59,1% de su presupuesto decretado, lo que significa que para cumplir con dicho presupuesto deberá elevar significativamente su capacidad de ejecución en los tres últimos meses del año.

No obstante, el gerente de Estudios y Políticas Públicas del gremio, Nicolás León, comentó que “considerando que en el período 2021-2024 los presupuestos del MOP se subejecutaron, existe un alto riesgo de que esa tendencia se mantenga este año, con todos los efectos negativos que acarrea”.

En materia de vivienda pública, el informe de la CChC analizó el avance del Plan de Emergencia Habitacional, el que, al 30 de junio, llegaba al 78% respecto de la meta de 260.000 viviendas al término del actual gobierno. Este desempeño se explica por la entrega de 147.000 viviendas construidas y otras 55.000 unidades de otros programas.

En relación con el mercado inmobiliario, el gremio estima que este año la venta de viviendas a nivel nacional cerraría con un crecimiento de 19%, “lo que se podría incrementar considerablemente el próximo año, en un contexto en que la comercialización de unidades nuevas de hasta 4.000 UF ha estado fuertemente impulsada por el buen desempeño del subsidio a la tasa”, sostuvo Nicolás León.