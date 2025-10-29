“Gobierno irresponsable, incapaz e indolente”: Matthei reforzó su arremetida contra Boric

“Que no ha sido un buen gobierno, eso yo creo que no hay ninguna duda”, manifestó Evelyn Matthei al criticar al presidente Gabriel Boric.

La candidata presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, arremetió nuevamente contra el presidente Gabriel Boric y aseveró que “vamos a decir todo lo que pensamos de este gobierno“.

De esta forma, la ex alcaldesa de Providencia respaldó los dichos de su jefe de campaña, Diego Paulsen, quien el martes manifestó que el actual es “un gobierno de atorrantes que no han sido capaces de entregar soluciones concretas a los chilenos“.

En el marco de su visita a Arica, Matthei dijo que “yo le pregunto a los chilenos, ¿están mejor que hace cuatro años o no? ¿Ustedes creen que este ha sido un gobierno que ha cumplido? ¿Qué ha cumplido con las mujeres? Dijeron que iba a ser un gobierno feminista. ¿Dónde está el feminismo? Fuera de pañuelitos y de puro símbolo, nada para las mujeres”.

“Yo les pregunto, ¿ustedes creen que este es un gobierno muy preocupado de hacer bien las cosas? ¿Llegan a las ocho de la mañana a hacer su pega? ¿Trabajan los sábados? ¿Los han visto trabajar en terreno como trabajaba, por ejemplo, el presidente Piñera?“, complementó.

Tras defender los dichos de Paulsen sobre el Ejecutivo, la postulante a La Moneda sostuvo que “la verdad es que les duele. Lo único que quiero decir es que la inmensa mayoría de los chilenos sienten que este gobierno ha sido irresponsable, incapaz e indolente“.

En esa línea, recalcó que “nunca había visto que con esas casas que se quemaron, a los dos años todavía no hayan reconstruido más que el 11% (…) entonces, que son indolentes, sí. Que son irresponsables, sí. Y como somos una coalición amplia, cada uno puede ponerle la palabra que quiera. Pero que no ha sido un buen gobierno, eso yo creo que no hay ninguna duda“, enfatizó.

Matthei cuestionó las intervenciones del presidente Boric

En la ocasión, Evelyn Matthei insistió que las intervenciones del presidente Gabriel Boric responden a una estrategia para dejarla al margen de un eventual balotaje.

“Estamos cansados del mal gobierno. Estamos cansados de la intervención del Presidente Boric, que se mete una y otra vez en lo que no le corresponde“, manifestó.

Y a continuación manifestó que “estamos cansados de que el Presidente Boric se la esté jugando porque llegue un determinado candidato a la segunda vuelta, porque saben que es más fácil ganarle a él. Por lo tanto, nosotros vamos a decir todo lo que pensamos de este gobierno“, concluyó.