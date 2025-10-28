Matthei respalda a su generalísimo tras tildar a La Moneda de “Gobierno de atorrantes”

Evelyn Matthei precisó que “respaldo totalmente a mi jefe de campaña, el tema es que yo he prometido portarme como señorita”.

Evelyn Matthei, candidata presidencial de Chile Vamos, respaldó las declaraciones de su generalísimo de campaña, Diego Paulsen, quien indicó que la ex alcaldesa de Providencia es la indicada para derrotar “al comunismo y a este Gobierno de atorrantes”.

El otrora presidente de la Cámara Baja expresó que “vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, vamos a plantear las mejores propuestas, y diremos a los chilenos que nosotros aseguramos derrotar a este mal Gobierno, un Gobierno de atorrantes, que no ha sido capaz de entregar soluciones concretas”.

Paulsen aseveró que “no tengo ninguna duda de que este Gobierno quiere que pase José Antonio a segunda vuelta, porque ven mayores posibilidades de ganar”, en caso que Kast y Jeannette Jara se enfrenten en el balotaje.

Ante la controversia generada por estas declaraciones, Evelyn Matthei precisó que “respaldo totalmente a mi jefe de campaña, el tema es que yo he prometido portarme como señorita, así que él ha dicho lo que ha dicho”.

“Creo que los chilenos tienen bien formada la opinión de cómo ha sido el comportamiento de este Gobierno”, indicó.

Matthei fue consultada sobre si los dichos de Paulsen no corresponden a una “falta de respeto” hacia el Ejecutivo, aseverando que “de repente las palabras no son las mejores. En todo caso, sí les quiero decir que incompetencia sí se podría usar muy fuertemente”.

“Yo también le pediría al presidente que deje de meterse en la elección, preparando su reelección para cuatro años más. Eso no es aceptable”, sentenció.