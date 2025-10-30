Las razones de Matthei y su comando para elevar el tono contra el Gobierno a menos de tres semanas de la presidencial

En Chile Vamos evalúan positivamente la intervención de Paulsen puesto que logró la respuesta de La Moneda e instalar a la candidatura de Matthei como férrea opositora al actual Gobierno.

“Las estrategias no cambian, menos a estas alturas”. Eso responden en el comando de Evelyn Matthei al ser consultados por las directrices de la campaña para los 17 días que restan de campaña antes de la elección presidencial.

Por una parte, está decidido que no se van a extremar las diferencias con José Antonio Kast, candidato del Partido Republicano. Esto, a pesar de que hace unos meses atrás se le había identificado como el “adversario electoral” de cara a la primera vuelta de noviembre.

La segunda definición es que se intentará captar el voto de la mujer que —a juicio del equipo estratégico de la candidata de Chile Vamos— es más reticente respecto a figuras como el mismo Kast o Johannes Kaiser.

Y tercero, endurecer aún más el tono con el Gobierno de Gabriel Boric. Esa definición explica en gran parte la arremetida de Diego Paulsen (RN), generalísimo de Matthei, quien trató de “atorrantes” a los representantes del Gobierno.

“Les vamos a decir a los chilenos que nosotros somos los que aseguramos derrotar a este mal Gobierno… un gobierno de atorrantes que no han sido capaces de entregar soluciones concretas”, fueron las palabras del expresidente de la Cámara de Diputados.

La declaración de Paulsen sorprendió no sólo por su dureza, sino que también porque en Chile Vamos recuerdan que el ex diputado por La Araucanía estuvo “congelado” un par de semanas y que su posición en el comando se vio afectada luego del aterrizaje de Juan Sutil y el senador Juan Antonio Coloma.

Por lo mismo, la lectura que se hace en la coalición es que ahora será el Gobierno el flanco de críticas y reproches.

Hoy, por ejemplo, la ex ministra de la mujer e integrante del comité de asesores de Matthei, Isabel Plá, planteó duros cuestionamientos al Ejecutivo.

En entrevista con EL DÍNAMO, la ex secretaria de Estado sostuvo que la administración de Boric ha sido “altamente incompetente en la gestión de las cosas públicas, en la gestión del Estado. Prácticamente donde han puesto las manos, varios de los problemas más graves se han profundizado”.

La diputada y miembro del comité político de Matthei, Ximena Ossandón, también reforzó este lineamiento cuadrándose tras las palabras del jefe de campaña: “Fue una palabra que dijo Diego Paulsen, pero representa lo que todo el mundo ve así: la ineficacia, la inoperancia de este gobierno”.

En todo caso, la apuesta por rivalizar con el Gobierno no es una decisión al azar.

En el comando —particularmente en el comité estratégico y político— estiman que Jeannette Jara no debe ser el blanco de críticas o confrontación, puesto que su paso a segunda vuelta está prácticamente asegurado. Por el contrario, mostrar una férrea oposición al Gobierno, al igual que Kast, sería lo que podría dar réditos a pocos días de la elección.

Además, la idea es quitar el protagonismo que ha ganado Kast en su disputa pública con el presidente.

En ese sentido, hay quiénes evalúan positivamente la intervención de Paulsen puesto que logró la respuesta de La Moneda e instalar a la candidatura de Matthei como férrea opositora al actual Gobierno.

Eso sí, desde donde no hubo buena evaluación, fue del mundo de la derecha más conservadora. De hecho, libertarios y republicanos por igual cuestionaron a Paulsen que recién ahora esté mostrando ese tono con el Ejecutivo.

“Chile Vamos no tuvo problemas para pactar hasta la constitución con el gobierno de atorrantes”, cuestionó el abanderado del PNL, Johannes Kaiser.

