Los Jaristas en el Congreso que ponen en aprietos a Pardow, el Gobierno y el Frente Amplio

A dos días de haberse presentado —y tras acusaciones de ocultamiento—, a las 9:45 de la mañana de este miércoles el ex ministro de Energía, Diego Pardow, fue notificado de la acusación constitucional presentada en su contra.

El libelo acusatorio, de hecho, ya está en etapa de revisión por parte de la comisión de diputados sorteada para analizar el mérito de la acusación. Hoy, por ejemplo, fue invitado a exponer el presidente de CONADECUS, Hernán Calderón Ruiz. En tanto, se ausentó del sucesor de Pardow, el biministro Álvaro García.

Pero más allá de los protocolos y procedimientos que revisten la AC, hoy la atención está puesta en la fricción presente al interior del oficialismo.

Y es que dos miembros del comando de Jeannette Jara, la candidata presidencial del oficialismo, se han transformado en un dolor de cabeza para el Gobierno y el Frente Amplio, partido en que milita Pardow. Se trata del vicepresidente de la Cámara, Eric Aedo (DC), y Jaime Mulet (FRVS), presidente de la comisión revisora de la AC contra Pardow.

Aedo, encargado del relacionamiento con el mundo privado del comando de Jara, y Mulet, parte del comité estratégico de la candidata, han sido de los más duros con el actuar de Pardow en la crisis que se generó por el error que permitió sobre cobros en las tarifas eléctricas.

Foto: Agencia Uno

De hecho, el primero ya adelantó su voto a favor del libelo acusatorio marcando la posición de la bancada de la DC, mientras que el líder del FRVS—que tiene sus propias cuentas pendientes con el Gobierno— se declaró “abierto” a aprobar el libelo. Mulet, además, fue elegido para encabezar la comisión revisora de la AC, por lo que tiene la potestad para manejar los tiempos de la tramitación del libelo, al menos en esta primera etapa.

Que ambos diputados, con ascendencia en la candidata del oficialismo, estén abriendo la puerta a aprobar eventualmente la AC contra el ex ministro de Energía, es algo que tiene preocupado al FA. En el partido liderado por Constanza Martínez han hecho esfuerzos por contener la arremetida contra Pardow tratando de instalar que Pardow está siendo víctima de un “aprovechamiento político” y una “jugada electoral” de la derecha.

Sin embargo, en parte del oficialismo existe un convencimiento que Pardow sí falló en la prevención del cobro, la forma en que abordó el tema una vez explotó y, por sobre todo, que hay “sospechas fundadas” de que el ex ministro ocultó información.

De hecho, las bancadas de oposición tienen identificados a posibles diputados que podrían votar a favor. En ese grupo estarían los independientes-PPD Jaime Araya y Camila Musante, los PR Tomás Lagomarsino y Rubén Oyarzo; además de Marisela Santibáñez que fue una dura crítica de la gestión del ex ministro FA.

La presión de Jara sobre Pardow

Jara, quien fue compañera de gabinete por más de dos años de Pardow, no dudó en soltarle la mano apenas explotó la polémica por los errores en los cobros de las cuentas de luz. De hecho, mientras La Moneda intentaba apaciguar los ánimos, la candidata dijo que ella, en su eventual gobierno “haría valer las responsabilidades políticas”.

A 24 horas de esa declaración, Pardow ya había presentado su renuncia pese a la reticencia a dejar el cargo.

Para sorpresa del FA y otros sectores del oficialismo, Jara no se quedó ahí. Incluso, deslizó una “libertad de acción” para los parlamentarios que respaldan su candidatura respecto a la votación del libelo que se proyecta unos días antes de la elección.

En el comando de Jara saben que pese a tener ventaja en la primera vuelta, no se puede dejar nada al azar, menos a pocos días de la elección, periodo identificado cómo clave en la decisión de voto.

Por lo mismo, una directriz que se ha compartido entre los estrategas de la campaña y el círculo cercano a la candidata es que no se pueden dar pasos en falso —ni pagar los costos— por defender al Gobierno. “La candidatura y el Gobierno camina por caminos diferentes”, explica un miembro del equipo estratégico.

En ese sentido, el tema de las cuentas de luz ha sido especialmente tratado en el comando a medida que avanza la polémica. Esto, teniendo en consideración que uno de los ejes del relato de la candidata es la reducción del costo de la vida. Por lo mismo, la conclusión no es otra que la acción del Ejecutivo es indefendible a estas alturas de la carrera presidencial.

“Están las condiciones para aprobar la acusación constitucional en contra del ex ministro Pardow. Acá alguien se tiene que hacer cargo de que la gente no esté llegando a fin de mes simplemente porque le subieron de manera indebida esas cuentas electrónicas. Creo que eso es lo que están esperando las personas. Mi defensa siempre va a ser a la ciudadanía, a la gente, y no a las empresas”, dijo Aedo este miércoles al reafirmar su voto a favor.