“Se llegó al nivel más bajo del debate”: Vallejo responde al calificativo de “atorrantes” del comando de Matthei

“Los felicitaría por el nivel tan bajo al que llegaron en el debate político-electoral”, fue parte de lo que dijo la ministra en respuesta al jefe de campaña de Matthei, quien tildó al Gobierno de “atorrantes”.

Este miércoles la ministra secretaria general de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, respondió a las declaraciones del jefe de campaña de Evelyn Matthei, quien calificó a la actual administración de “atorrantes”.

En conversación con T13 Radio, la secretaria de Estado expuso que “los felicitaría por el nivel tan bajo al que llegaron en el debate político-electoral. Porque uno se hace una pregunta, ¿Esta es la forma de gobernar que ofrecen al país? Algunos tratando a los que no son de su clase de atorrantes, otros tratando a los funcionarios públicos de parásitos. Me preocupa que este sea el nivel del debate”.

Siguiendo en esa línea, la ministra agregó: “Más allá de las performances electorales que se tienen para pegar con cuñas, para pegar con titulares, creo que todo siempre tiene un límite, y a veces se logra sobrepasar los límites más bajos del debate político, y aquí yo creo que lo sobrepasaron”.

En este marco, Camila Vallejo comentó que “es lamentable, uno esperaría que se discuta en función de las ideas, que haya debate en torno a las propuestas de país, pero no en torno a la descalificación, ni menos de este tipo, más allá de la connotación clasista y todo eso”.

“En general en los contextos electorales, y vuelvo al punto, hay puesta en escena, hay performance electorales que son parte de, pero aquí yo creo que se llegó al nivel más bajo del debate público y para nosotros como gobierno al final lo importante es que si recibimos críticas sean en torno a nuestras medidas, nuestras propuestas, poder hablar sobre eso”.

Los dichos del jefe de campaña de Evelyn Matthei contra el Gobierno

Este martes, el jefe de campaña de Matthei, Diego Paulsen expresó que “vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, vamos a plantear las mejores propuestas, y diremos a los chilenos que nosotros aseguramos derrotar a este mal Gobierno, un Gobierno de atorrantes, que no ha sido capaz de entregar soluciones concretas“.

Ante la controversia que se generó por estas declaraciones, la carta de Chile Vamos precisó que “respaldo totalmente a mi jefe de campaña, el tema es que yo he prometido portarme como señorita, así que él ha dicho lo que ha dicho”.

Tras ello, se le consultó sobre si los dichos de Paulsen no corresponden a una “falta de respeto” hacia el Ejecutivo, aseverando que “de repente las palabras no son las mejores. En todo caso, sí les quiero decir que incompetencia sí se podría usar muy fuertemente”.

“Yo también le pediría al presidente que deje de meterse en la elección, preparando su reelección para cuatro años más. Eso no es aceptable”, cerró la aspirante a La Moneda.