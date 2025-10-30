“No tengo claro si quieren un gasto chico o uno más grande”: las duras críticas de Grau a la oposición tras rechazo al Presupuesto 2026

“Esta estrategia de rechazarlo todo es muy irreflexiva”, expresó el ministro Grau, asegurando que la “derecha tradicional” se ha mimetizado con la “derecha más radical” en el contexto electoral.

El Gobierno sufrió un duro revés en el Congreso, luego de que la Comisión Mixta de Presupuesto rechazara de manera inédita casi todas las partidas del Erario 2026.

La oposición votó en bloque, rechazando las partidas correspondientes a la Contraloría General de la República, la Secretaría General de Gobierno, el Ministerio de Ciencias y la Presidencia de la República. Lo anterior, con el objetivo de forzar una renegociación cuando el proyecto llegue a la Cámara de Diputados.

Bajo este contexto, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, lamentó esta situación y apuntó contra la oposición: “Esta estrategia de rechazarlo todo es muy irreflexiva y no permite distinguir en qué cosas estamos de acuerdo y en qué cosas tenemos desacuerdo”, dijo en conversación con Tele13 Radio.

Siguiendo en esa línea, el secretario de Estado cuestionó la contradicción dentro del discurso del bloque opositor: “En una primera parte, dicen necesitamos acá un Estado más chico o necesitamos un gasto más chico o un presupuesto más chico. Por distintas razones llegan a esa conclusión. Y después, en la segunda parte del discurso, hacen una larga lista de todas las cosas que hay que aumentar el gasto”.

Los dardos del ministro Grau a la oposición tras rechazo al Presupuesto 2026

A lo que añadió: “Entonces, en el fondo, todavía yo no tengo claro si quieren un gasto más chico o si en realidad quieren un gasto más grande, si en realidad les parece bien este gasto que nos permite llegar a la meta y lo que necesitamos hacer es ciertas redistribuciones y conversar aquello”.

En este marco, analizó el comportamiento de “las derechas” en medio de la contienda electoral. “El Partido Republicano lleva años haciéndole bullying a la derecha por los acuerdos que ha llegado con nosotros, le llaman la derecha cobarde. Eso es lo que les dicen en TikTok, en sus distintas redes”.

Producto de lo anterior, el ministro Grau sostuvo que la derecha que “dialoga y busca acuerdos” se ha mimetizado con la “derecha más radical”.

“Cuando la derecha tradicional enfrenta ese asedio electoral tiene dos opciones: enfatizar sus diferencias y defender con orgullo lo que ha hecho, o mimetizarse. Y lo que han hecho es mimetizarse“, expresó el titular de Hacienda.

“Ha habido un lenguaje muy beligerante, insultando al Gobierno y también el día de ayer han mostrado una estrategia de no negociar nada”, agregó.

Pese a ello, el secretario de Estado se mostró optimista en que se logrará un acuerdo post elecciones y afirmó que espera que una vez que culmine el proceso electoral, “vuelva a primar la visión de Chile Vamos y no la de los republicanos.“.

Lo anterior, teniendo en cuenta que la discusión se reanudará el lunes 17 de noviembre en la Sala de la Cámara de Diputados, es decir, un día después de las elecciones parlamentarias y presidenciales.