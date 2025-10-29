Duro golpe a La Moneda: Comisión Mixta rechaza gran parte del Presupuesto 2026

Ante este escenario, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, respondió que “estamos totalmente disponibles a llegar a un acuerdo. Y aunque puede ser aventurado lo que voy a decir, yo creo que vamos a llegar a un acuerdo”.

Un fuerte golpe recibió el Ministerio de Hacienda en el Congreso Nacional, luego que la Comisión Mixta rechazara gran parte de las partidas de la Ley de Presupuesto 2026.

De esta manera, y de forma inédita se rechazaron los recursos para las carteras de Transportes y Telecomunicaciones, Ministerio Público, Defensa, Seguridad Pública, Deportes, Culturas, Mujer, Minería, Salud, Trabajo, Agricultura, Gobiernos Regionales, Interior, Relaciones Exteriores, Justicia, Medio Ambiente, Energía, Obras Públicas, Economía, Desarrollo Social, Vivienda, Educación, Hacienda, Tesoro Público y el Articulado.

Esto significa que, por ejemplo, los gastos operacionales para los ex presidentes de la República no fueron aprobados por los legisladores.

En el marco de la discusión, la senadora Ximena Rincón, presidenta de la Comisión Mixta de Presupuesto, expresó que “aquí tenemos un problema de opacidad y de falta de información. Esto se viene repitiendo año tras año y hoy día ya creo que llegamos a una situación límite, donde tenemos un problema de falta de información o poca transparencia en la información. No le creemos al gobierno en sus estimaciones de ingreso, y eso es producto de que no ha cumplido ninguno de los años anteriores con ellas”.

A su juicio “hay recortes que se pueden hacer, pero tiene que sugerirlos el Gobierno, no nosotros. Ellos tienen la administración financiera del Estado, son los que no quieren transparentar las cifras. Se las hemos pedido insistentemente, nos entrega una minuta donde no vienen identificados los costos de los distintos proyectos…el llamado de las oposiciones a que es a que el Gobierno se abra a conversar. Hoy día no aceptó ninguna sugerencia de parte de nuestra para abrirnos a conversar y ver las partidas y los gastos realmente necesarios de aquellos que teníamos que eliminar”.

Ante este escenario, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, respondió que “estamos totalmente disponibles a llegar a un acuerdo. Y aunque puede ser aventurado lo que voy a decir, yo creo que vamos a llegar a un acuerdo, pero vamos a llegar a un acuerdo en la medida que la visión mayoritaria de la oposición, que nos ha permitido lograr grandes avances durante este gobierno por mérito de ellos y mérito de nosotros, sea la visión que prime en el debate”.