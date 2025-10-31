Última Black & White antes de la veda: Kaiser desplaza a Matthei y se acerca a Kast en carrera presidencial

Jara continúa liderando la carrera presidencial, pero por otro lado, Kaiser sigue escalando y ya se posiciona en el tercer puesto, mirando de reojo a Kast.

Este viernes se dio a conocer una nueva edición de la encuesta Black & White, que mide el pulso de cara a las Elecciones Presidenciales 2025, donde Jeannette Jara y José Antonio Kast continúan liderando, según reveló la publicación del último sondeo antes de la “veda”, que por ley prohíbe la divulgación 15 días antes de los comicios.

La candidata del oficialismo encabeza la carrera hacia a Moneda con 30% de intención de voto, aumentando un punto con respecto a la semana pasada. En el segundo puesto se encuentra el representante del Partido Republicano con 23%, registrando una baja de dos puntos.

La gran sorpresa de este sondeo tiene que ver con la carta del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, quien desplazó a Evelyn Matthei y se instaló en la tercera posición con 20%. La abanderada de Chile Vamos, en tanto, disminuyó dos puntos y alcanzó el 17%.

La segunda vuelta presidencial según la encuesta Black & White

Con respecto a la segunda vuelta presidencial, si Jara y Kast se enfrentan, el 55% votaría por el republicano.

Si la militante comunista se midiera en esta instancia ante Matthei, la ex alcaldesa de Providencia se impondría con el 53%.

En caso de que Kast y Matthei sean los candidatos que avancen a la segunda vuelta, la mayoría relativa (40%) votaría por el republicano, mientras que el 26% declara que votaría nulo o blanco.