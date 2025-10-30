“Venganza” y “la misma que abrazaba que Pinochet”: la disputa entre Jara y Matthei por Plan Nacional de Búsqueda

“Decir que buscar justicia o incluso buscar el cuerpo de los familiares de una persona es una venganza, me parece una deshumanidad tremenda”, le respondió Jara.

El Plan Nacional de Búsqueda, implementada por el Estado para poder dar con el paradero de los detenidos desaparecidos en dictadura, generó un duro entrevero entre Jeannette Jara y Evelyn Matthei.

La polémica se inició cuando la abanderada de Chile Vamos aseveró en radio Cooperativa que este programa “funcionaría bastante distinto” si llega a La Moneda, ya que “hay mucha gente que diría que, en realidad, no es búsqueda, es venganza”.

En esta línea, Matthei lanzó críticas al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), acusando que “se ha dedicado solamente a perseguir carabineros”.

“Yo soy una persona sensata, que cree en la democracia. Tengo claro que hay cambio climático y nos tenemos que preparar para ello. Soy una persona que ha dicho públicamente que hubo violación de derechos humanos y que eso no se puede ni se debe repetir nunca. Y justamente por ese tipo de cosas -en las que yo creo profundamente- es que estoy defendiendo con toda la fuerza del mundo una opción que sea razonable para Chile, ni de extrema derecha ni de extrema izquierda”, argumentó Evelyn Matthei.

Pero sus declaraciones generaron la inmediata respuesta de Jeannette Jara, quien dejó en claro que con su postura “demuestra ser la misma que abrazaba a Pinochet”.

“Si a uno le hubieran desaparecido o ejecutado un hijo, no dejaría de buscarlo ni tampoco dejaría de buscar justicia. Decir que buscar justicia o incluso buscar el cuerpo de los familiares de una persona es una venganza, me parece una deshumanidad tremenda. En mi gobierno el Plan de Búsqueda se va a fortalecer”, recalcó la candidata oficialista.