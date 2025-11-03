Johannes Kaiser está dispuesto a pagarle a Bukele para que reciba a presos extranjeros

“Voy a conversar con el presidente Bukele a ver si tiene espacio en su cárcel”, aseveró Johannes Kaiser.

El candidato presidencial Johannes Kaiser dijo que está dispuesto a contactarse con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, con el propósito de ofrecerle un pago para que reciba en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) a los extranjeros que permanecen encarcelados en prisiones chilenas.

De acuerdo con lo manifestado por el postulante del Partido Nacional Libertario, esa medida será una de las que implementará en caso de llegar a La Moneda, en el marco de la expulsión de quienes ingresen de forma ilegal en el país.

“Lo que vamos a hacer es empezar con operativos. Vamos a recoger, en primer lugar, a la gente que está ingresando ilegalmente. Nosotros vamos a generar campos de reconducción o campamento. Los vamos a colocar muy cerca de la frontera con Bolivia“, sostuvo inicialmente Kaiser durante el marco del Conversatorio Presidencial UDD.

La oferta que le haría Kaiser a Bukele

A continuación planteó que “respecto de las personas con antecedentes penales y que sean extranjeros, que no podamos reconducir, como venezolanos, voy a conversar con el presidente Bukele a ver si tiene espacio en su cárcel“.

“No hay nada que me gustaría más que hacerle una buena transferencia a Bukele para que se lleve a quienes están en este momento, desde nuestras cárceles, organizando el crimen organizado“, recalcó.

“Si los gringos, si los americanos pueden hacer negocios con Bukele y mandarle a sus delincuentes extranjeros, entonces yo no veo ninguna razón por la cual no podamos hacer nosotros lo mismo“, dijo el candidato presidencial del Partido Nacional Libertario.