Arremetida de Kaiser en la recta final de la campaña enciende alarmas en los comandos de Matthei y Kast

Tanto Evelyn Matthei como José Antonio Kast han comenzado a hacer llamados al voto estratégico apelando a que sus respectivas candidaturas son las más competitivas en segunda vuelta. Esto, ante la preocupación de que sea el candidato del Partido Nacional Libertario el que pase al balotaje.

La carrera presidencial, en la oposición, está abierta. Esa es la conclusión que ronda en los comandos de José Antonio Kast, Evelyn Matthei y Johannes Kaiser en medio de la sostenida alza de este último en las encuestas antes de la veda.

A dos semanas de la primera vuelta presidencial, el nacional libertario logró superar —según varios sondeos— a Matthei, posicionándose a pocos puntos de Kast que aparece en el segundo lugar detrás de la candidata de la izquierda, Jeannette Jara. La encuesta La Cosa Nostra, en tanto, ubicó a Kaiser junto a Matthei en el segundo lugar por sobre el abanderado del Partido Republicano.

Pese a las diferencias entre las diversas encuestas que salieron el fin de semana, lo que sí quedó claro es que Kaiser afianzó su repunte. De hecho, en el Partido Nacional Libertario aseguran que en sus mediciones internas el candidato de la tienda aparece empatado (en el margen de error) en el segundo lugar junto a Kast. “La tendencia nos dice que vamos a superar a Kast una semana antes de la elección”, dice una alta fuente del PNL, aunque precisa que está la duda instalada sobre si alcanzará el tiempo para pasar a segunda vuelta.

Este escenario ha encendido las alarmas en Chile Vamos y el Partido Republicano. Sobre todo, porque ninguna de las dos fuerzas de derecha logró prever una escalada de Kaiser en las últimas semanas. Ambos comandos daban a al nacional libertario “por muerto” cuando marcaba entre y 7 puntos porcentuales a mediados de septiembre. Ahora, en cambio, se percibe como real la posibilidad de que sea Kaiser el que represente a la oposición en la segunda vuelta.

Con todo, en el Partido Republicano aseguran que el repunte de Kaiser no hará que se cambie el libreto de la campaña. Esto, a la vez que confían en que el margen que ya sacó Kast respecto a las otras candidaturas de oposición sea suficiente para acceder al balotaje.

En Chile Vamos también tratan de hacer cuentas positivas respecto al alza del nacional libertario. Fuentes del comando insinúan que este repunte del líder del PNL le es favorable a Matthei, puesto que —a ojos del comando de la abanderada de la centro derecha— es Kast a quién se le estarían “fugando” votos.

Kast y Matthei activan plan en busca del voto estratégico

De todas formas, ambos comandos decidieron adoptar una narrativa similar para referirse a la posibilidad de que Kaiser pase al balotaje. En simple, ambos comandos plantean que sus respectivas candidaturas son las más fuertes de cara a la segunda vuelta, sobre todo en un escenario que se percibe como abierto siempre y cuando Jara logre una votación cercana al 35%.

“Con la foto final de las encuestas ya está claro quien pasa a segunda vuelta, lo que está en juego es quién pasa en primer lugar. Por lo mismo, dentro de las próximas semanas concentramos nuestros llamados a quienes están en la oposición para que se sumen y concentren los votos en José Antonio Kast y así se asegure la elección presidencial”, sostuvo el presidente del Partido Republicano.

Además, Kast debió salir a responder directamente ante un emplazamiento de Kaiser, algo que el republicano había evitado en los meses que han transcurrido de campaña.

“Nosotros no hemos renunciado a ninguna convicción. Lo que sí, tenemos sentido común, tenemos sentido de urgencia. Hoy día las urgencias del país, lo que de verdad genera un tema para todos, es la seguridad, es la inmigración irregular, es la falta de atención de salud, es el colapso de la educación, es la falta de vivienda”, sostuvo hoy el abanderado republicano luego de que Kaiser lo empezara por “abandonar” la agenda valórica.

El tema es que ese cuestionamiento Kaiser lo ha hecho desde el inicio de la campaña, por lo que llamó la atención que en esta ocasión el candidato del Partido Republicano decidiera responder. Al ser consultados, miembros del comando de Kast aseguran que la respuesta se debe a que el tema valórico ya había rondado por varias semanas y valía una aclaración del candidato. Sin embargo, en el PNL apuntan a que Kast está presionado por la temática ya que ha “perdido votos” por evitar la agenda.

Desde el comando de Matthei, en tanto, vienen afinando la estrategia respecto al “factor Kaiser” hace semanas. Miembros del comando como Juan Antonio Coloma o Isabel Plá ya habían advertido en entrevista con EL DÍNAMO, que el alza en la preferencia por el nacional libertario abre una puerta para la abanderada de Chile Vamos, ya que —a juicio de su comando— es más competitiva que las otras dos cartas de la oposición.

“Kaiser se ha comido la votación de Kast. Y por ende, una segunda vuelta ante Kayser y Jara, hace bien probable que Jara sea más competitiva. Por ende, la alternativa que hace más competitiva ante Jeannette Jara es la candidata Evelyn Matthei. Eso está prácticamente en todas las encuestas”, dijo hoy el senador Luciano Cruz-Coke , integrante del comité político de Matthei.

Y sinceró: “La candidata con mayores posibilidades de ganar a Jara en segunda vuelta es Evelyn Matthei y en eso no nos perdemos. Y eso es apostar a un voto útil, es apostar precisamente a la sensatez, a que la gente en estas últimas dos semanas, decidan por quién tiene mejores equipos, mejores propuestas, menor rechazo”.