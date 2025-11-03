“Geriátrico convertido en cárcel común”: Kast y Kaiser reaccionan a cambio de status de Punta Peuco

Kaiser acusó al mandatario de cometer una violación a los derechos humanos por declarar a Punta Peuco como cárcel común.

Inmediatas reacciones generó en los candidatos presidenciales el que el mandatario Gabriel Boric anunciara el cambio de status del penal de Punta Peuco, ya que pasará a ser cárcel común, recibiendo a los nuevos reos a partir de 2026.

Al respecto, José Antonio Kast expresó que “el presidente está de salida y todo lo que hace es pensando en su supuesto legado, pero es tarde. Cualquier palabra, hecho o decreto nos tiene sin cuidado. Se termina en 128 días su mandato, y habrá un antes y un después de este gobierno fracasado”.

“El ya no está gobernando. Si hubiese sido de interés la situación como esta -Punta Peuco- lo habría hecho antes. La verdad es que todo nos tiene sin cuidado”, agregó el republicano.

Más duro se mostró Johannes Kaiser, quien salió en defensa de los violadores de derechos humanos que cumplen sus condenas en Punta Peuco.

Para el libertario, el jefe de Estado que “está transformando un geriátrico, porque es eso, un hospicio donde la gente se está muriendo, en una cárcel común. No sé si la Corte Suprema se lo va a permitir o se lo va a aguantar, porque por lo demás está cometiendo una violación a los derechos humanos”.

En esta línea, recalcó que revertirá la medida en caso de que llegue a La Moneda, además de indultar a criminales de lesa humanidad, “más encima después de lo que ha sucedido con los detenidos desaparecidos desde la izquierda en esta lógica, son unos sinvergüenzas”.

Jeannette Jara defiende cambio de status de Punta Peuco

Quien defendió el anuncio realizado por el presidente Boric, fue Jeannette Jara, quien recalcó que Punta Peuco “siempre debió haber sido” una cárcel común.

“Las cárceles son lugares en los cuales se cumplen penas para aquellas personas que han cometido delitos y no lugares de privilegio, así que me parece muy bien que la Contraloría de hoy ha tomado razón y que en definitiva este penal, que alberga a personas que han sido condenadas por violación a los derechos humanos y por delitos de lesa humanidad, pasa a convertirse en un penal común como siempre debió haber sido”, sentenció.