Jeannette Jara acentúa su lejanía con el PC pensando en segunda vuelta y afianza sus lazos con la centro izquierda

Esta jornada la candidata de militancia PC aseguró que renunciará o suspenderá su filiación política si es que es electa. La decisión está en la línea de tratar de sacar del eje izquierda la candidatura y apuntar a un electorado más amplio.

A poco más de una semana de la primera vuelta, Jannette Jara confirmó una decisión que parecía tomada desde hace meses: comprometió su renuncia al PC en caso de ser electa como presidenta de Chile el 14 de diciembre en la segunda vuelta.

En su comando —al igual que las encuestas antes de la veda— dan por hecho que la abanderada de Unidad por Chile pasará al balotaje con la primera mayoría en las elecciones del domingo 16 de noviembre. Por lo mismo, la candidata ya está adelantando definiciones de cara a lo que será la campaña de segunda vuelta. Una de ellas es despejar de inmediato lo que pasará con su militancia luego de desechar la opción de “suspender” su filiación política en el transcurso de la campaña.

Con todo, la decisión de Jara apunta a acentuar (aún más) su lejanía con el partido que ha militado desde los 14 años y con el cuál ha exhibido roces desde su proclamación en abril pasado.

La estrategia adoptada por el comité estratégico de Jara —liderado por Darío Quiroga, secundado por Susana González, jefa de comunicaciones de la campaña— es tratar de “sacar del eje derecha-izquierda” la candidatura apuntando a un tono más ciudadano y que pueda permear en sectores populares.

Para lograr ese objetivo, apuntan fuentes del comando, es menester alejar a la candidata del PC, en especial de la cúpula representada por Lautaro Carmona y Daniel Jadue.

Ambos, se han caracterizado por demostrar posturas más duras y dogmáticas, a diferencia de Jara que ha procurado tender puentes políticos y programáticos con la centro izquierda. A raíz de este panorama, es que Jara ha evitado mostrarse junto a Carmona o los líderes del PC; o respaldar ciertas posturas que ha adoptado su partido. Incluso, la presencia de Bárbara Figueroa, secretaria general del PC, ha tenido poca injerencia en la campaña a pesar de que en un principio se desempeñó como el nexo entre el partido y el comando.

Otra muestra de la lejanía de Jara con el partido, a ojos del oficialismo, fue que la candidata evitó salir a respaldar al PC ante las críticas realizadas por Carolina Tohá, quién retornó a la primera línea política reafirmando su respaldo a la abanderada del progresismo y criticando el rol de la tienda liderada por Carmona en el desarrollo de la campaña.

“No me esperaba la actitud del PC. Yo siempre tuve muchas diferencias con ellos, pero los respeto por muchas cosas, porque sabe donde poner sus prioridades. Sinceramente no me esperaba esto (…) Han sido tan evidentes los gestos poco fraternos con Jara que lo considero inaceptable”, sostuvo la ex ministra del Interior.

Ante el emplazamiento de su ex compañera de gabinete a su partido, Jara defendió el derecho de Tohá a plantear la crítica. “Es una gran política que contribuyó mucho al país. Sobre sus críticas al PC, está en su derecho. Son opiniones políticas que se dan en el contexto de una campaña presidencial. Y yo lo que tengo que decir al respecto, ya lo he dicho”, aseguró la candidata.

Reconfiguración de la campaña para la segunda vuelta

En el comando de Jara reconocen que la estrategia de segunda vuelta no está definida ya que los énfasis y el relato dependerá de quién sea su contendor en el balotaje. Hasta ahora, considerando que José Antonio Kast es su rival más probable, la idea es extrapolar la narrativa de que en un eventual gobierno del republicano se perderían derechos sociales. En caso de que pase Evelyn Matthei o Johannes Kaiser, se optaría por otra estrategia.

Por otra parte, también se está analizando la posibilidad de integrar nuevos voceros y figuras a la campaña. Ya es un hecho que el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (FA) asumirá un rol más preponderante, al igual que Carolina Tohá. Sobre esta última no se ha definido si será un puesto fuera o al interior del comando.

Fuentes del PPD, en todo caso, no ven con buenos ojos una incorporación formal al comando, sino que más bien debería utilizar sus propias plataformas para “acompañar” la campaña.

También ha trascendido que otros personeros de la centro izquierda comenzarán a tener más notoriedad en la campaña. Tal es el caso de Ricardo Solari, ex ministro y ex director de TVN. De igual forma ha vuelto a tomar fuerza la posibilidad de que un economista de “renombre”, —del perfil de Mario Marcel— asuma protagonismo para “tranquilizar el mercado”.