“Para ahorrar problemas” y “es mejor dar señales claras”: Jara afirma que es probable que renuncie al PC si es elegida presidenta

“Mi intención es gobernar a los chilenos y las chilenas, no a los militantes de un partido”, aseguró la candidata presidencial del oficialismo.

A solo 10 días de la primera vuelta, la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, sostuvo que es “bien probable” que renuncie o suspenda su militancia en el Partido Comunista (PC) en caso de que llegue a La Moneda.

La ex ministra del Trabajo durante la mañana de este jueves planteó esta opción en conversación con Radio Cooperativa: “Es bien probable, porque la verdad es que veo que, durante la campaña, se ha generado tanta controversia con aquello (…). Varios medios de comunicación insisten permanentemente en presentarme como la candidata del PC -lo cual, no niego, pues milito ahí-, pero hoy día represento a una coalición mucho más amplia”.

Considerando lo anterior, la abanderada de Unidad por Chile expresó: “Entonces, como no quiero que existan más cargas sobre una responsabilidad que tendría eventualmente como presidenta, si así me eligen los chilenos y chilenas, y quiero concentrarme en las tareas, que pongan a este país de nuevo la vía al desarrollo económico, le otorguen una mayor seguridad y reformen la salud publica, que son los tres ejes principales de mi futuro gobierno, creo que es mejor dar señales claras, porque mi intención es gobernar a los chilenos y las chilenas, no a los militantes de un partido“.

Jeannette Jara abordó la posibilidad de dejar su militancia en el PC

Con respecto a la posibilidad de que renuncie o suspenda la militancia al PC, Jeannette Jara aclaró que no es un tema que tenga zanjado: “Yo lo único que quiero señalar es que aquí, si yo soy presidenta de Chile, voy a presidir a los chilenos que piensan como yo y a los que no también, a todos, si ese es el tema, y quiero el bienestar de la población”.

Siguiendo en esa línea, la carta presidencial expuso que “se requieren gestos políticos porque veo que hay una intencionalidad permanente de hacer ver (…) que este sería un Gobierno (de) un partido único”.

En este sentido, aprovechó de lanzar un dardo hacia su contendiente del Partido Republicano: “Aquí el único que tiene un partido único es Kast detrás, que tiene un partido único donde nadie opina, salvo él, y que si alguien opina y se sale la línea, termina fuera el partido”.

“Yo para ahorrar problemas y mis fuerzas van a estar en conducir Chile, si soy elegida presidenta, lo más probable es que suspenda o congele o renuncie a la figura que procede en ese momento”, cerró la ex ministra.