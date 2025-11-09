El polémico saludo entre el presidente Boric y Milei que generó el enojo de Republicanos: “Nos avergüenza a todos”

Este episodio marca un nuevo capítulo de la tirante relación entre ambos mandatarios, donde Javier Milei calificó a Gabriel Boric como “empobrecedor” durante una visita a Chile en 2023.

La presencia del presidente Gabriel Boric en el cambio de mando en Bolivia no pasó inadvertida para nadie, ya que además de ser la primera vez que un mandatario chileno estaba presente en una ceremonia de este tipo en casi dos décadas en el país vecino, también generó una polémica por su encuentro con Javier Milei.

Esto, ya que saludó a su par argentino sin levantarse de su asiento, lo que provocó la furia de la oposición en nuestro país, en especial de Republicanos, donde dieron cuenta de una “falta de respeto” del mandatario chileno.

“Ya no entendió Gabriel Boric lo que significa ser el Primer Mandatario y los deberes que implica. Otra vergüenza más que tendremos que soportar”, expresó el diputado Stephan Schubert en sus redes sociales.

Sus palabras fueron compartidas por sus compañeros de partido como Luis Fernando Sánchez, quien recalcó que Boric “nos avergüenza a todos”.

“Los chilenos no nos merecemos ser representados fuera del país por alguien con este tipo de conductas, que no es capaz de pararse a saludar un gobernante extranjero”, agregó el legislador.

Este episodio marca un nuevo capítulo de la tirante relación entre ambos mandatarios, donde Javier Milei calificó a Gabriel Boric como “empobrecedor” durante una visita a Chile en 2023.

“Entre izquierdosos se juntan, o sea entre empobrecedores se juntan, y así como esperamos sacar la plaga kirchnerista, en realidad toda la plaga socialista que azota a Argentina por más de cien años, espero que ustedes tengan la dicha y la altura como para poder sacarse también a este empobrecedor de Boric”, recalcó en dicho episodio.