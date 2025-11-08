Presidente Boric tras asistir a cambio de mando en Bolivia: “Espero que las relaciones entre nuestros países se sigan fortaleciendo”

El presidente de Bolivia aprovechó de recordar la época en que vivió como exiliado en nuestro país, haciendo un guiño para fortalecer relaciones.

El Presidente Gabriel Boric participó este sábado en la ceremonia de cambio de mando del nuevo mandatario de Bolivia, Rodrigo Paz, realizada en la Asamblea Legislativa Plurinacional en La Paz. Se trata de la primera vez en 19 años que un jefe de Estado chileno asiste a la investidura presidencial en el país altiplánico desde que Ricardo Lagos acompañó la asunción de Evo Morales en 2006.

El mandatario nacional estuvo acompañado por la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, y el cónsul general de Chile en La Paz, embajador Fernando Velasco. Durante la ceremonia, Paz hizo alusión a nuestro país en su discurso al recordarla época en la que vivió como exiliado siendo un niño. “En Chile, no me olvido del barrio Macul, también en ese exilio“, espetó en su listado de países que incluyó a Argentina y Ecuador.

Una vez finalizada la cumbre, Boric sostuvo un saludo protocolar con Rodrigo Paz, en el que expresó su voluntad de seguir estrechando los vínculos entre ambos países y aprovechó de felicitarlo en su nuevo mandato, según un comunicado de Presidencia.

“Espero que las relaciones entre nuestros países se sigan fortaleciendo y avancemos en materias tan importantes como el control fronterizo y el Consejo Empresarial Binacional Chile-Bolivia“, señaló el Presidente a través de su cuenta en X.

Las relaciones bilaterales entre Bolivia y Chile con Boric al mando

En los últimos años, Chile y Bolivia han retomado un diálogo sostenido en distintos ámbitos. Entre 2022 y 2024 ambos gobiernos impulsaron una agenda de cooperación que incluyó la elaboración de una Hoja de Ruta Consular y la firma de acuerdos de seguridad enfocados en la lucha contra el crimen organizado transnacional.

Además de Boric, a la ceremonia de asunción de Rodrigo Paz asistieron los presidentes de Uruguay, Yamandú Orsi; Paraguay, Santiago Peña; Argentina, Javier Milei; y Ecuador, Daniel Noboa, junto a otras autoridades regionales que destacaron la relevancia de la jornada para la integración sudamericana.