Qué significa para las relaciones Chile-Bolivia la presencia del presidente Boric en la asunción de Rodrigo Paz

El presidente Gabriel Boric aterrizó en La Paz, acompañado de la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, para ser parte de la ceremonia de asunción de Rodrigo Paz como nuevo mandatario de Bolivia.

La presencia del presidente Boric marca la vuelta de un jefe de Estado chileno a un cambio de mando en el país vecino después de 19 años, tras la participación del presidente Ricardo Lagos en la primera investidura de Evo Morales en 2006.

Desde La Moneda recalcaron que la concurrencia del mandatario es parte del fortalecimiento de las relaciones entre Chile y Bolivia, marcada por una serie de avances en materia bilateral.

Entre estas se cuentan la Hoja de Ruta Consular de 2022 y la firma de una serie de acuerdos en materia de seguridad, suscritos entre 2023 y 2024, para fortalecer las acciones contra el crimen trasnacional organizado y la prevención, investigación y asistencia a víctimas de trata de personas, entre otras materias.

A esto se suma la reactivación de un cronograma de reuniones, como el Comité de Frontera e Integración, la creación de la Mesa de Recursos Hídricos Transfronterizos, la Reunión de la Comisión Administradora del ACE 22 y la Comixta de Drogas y Delitos Conexos.