Johannes Kaiser se mostró a favor de conceder indultos a presos mayores de 85 años

Johannes Kaiser, candidato presidencial del Partido Nacional Libertario (PNL), se mostró a favor de conceder indultos a presos mayores de 85 años, incluyendo a violadores de derechos humanos, en el debate Anatel.

“Tenemos que hacernos cargo de las obligaciones que tenemos a nivel internacional. Existen tratados respecto de los tratos que se deben dar a los adultos mayores en materia carcelaria”, planteó el abanderado libertario.

Kaiser indicó “qué sentido tiene tener un adulto mayor preso amarrado a una camilla, cuando no es un peligro para la sociedad”, en alusión a criminales de lesa humanidad.

