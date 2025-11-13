La estrategia de Pardow para dilatar AC en su contra y lograr que se vote post-elecciones

Si la comisión despacha el informe el viernes el presidente de la Cámara citará al pleno de la corporación para votar la AC éste sábado. Es decir, un día antes de los comicios. Sin embargo, Pardow apuesta a extender la instancia previa a la Sala.

Durante la tarde del miércoles de esta semana llegó la tan esperada respuesta de Diego Pardow (FA) a la acusación constitucional en su contra.

Como dicta el procedimiento, el libelo acusatorio se encuentra en su fase de estudio por parte de la comisión revisora integrada por cinco diputados y presidida por Jaime Mulet (FRVS). Si bien la instancia emite un informe que va a la Sala de la Cámara que recomienda aprobar o rechazar la acusación, el documento no es vinculante. Pero, en el contexto electoral, la comisión sí tiene una importante definición que tomar: votar el informe antes o después de la elección parlamentaria y presidencial.

Si la comisión despacha el informe el viernes —jornada en que se citó a la comisión para revisar el libelo en doble turno— el presidente de la Cámara, José Miguel Castro (RN), citará al pleno de la corporación para votar la AC éste sábado. Es decir, un día antes de los comicios.

Así lo confirmó el mismo Castro a EL DÍNAMO el martes de esta semana. “Yo les he avisado a los comités parlamentarios que corresponde citar inmediatamente al día siguiente, independiente de la hora en que se despache esta citación. He hablado también con la Secretaría de la Cámara para que si es que ese día se despacha pueda ser emitido lo más rápidamente posible el informe, y nosotros estaríamos en condiciones de citar (a la sesión) el día sábado”, sostuvo el presidente de la Cámara.

José Miguel Castro, presidente de la Cámara.

Pero para que eso suceda, Mulet debería acelerar la tramitación del libelo, lo que se ve difícil debido a la contestación del ex ministro de Energía.

La estrategia de Pardow para dilatar AC

La contestación del ministro llegó a la secretaría de la comisión en las horas finales antes de que se venciera el plazo dictado por la Constitución —10 días después de conformada la comisión—. Y aunque la cita para este viernes ya estaba citada a esas alturas, en el Congreso no son pocos quiénes atribuyen la tardía respuesta de Pardow a su afán de que la AC en su contra sea vista tras las elecciones.

Antes, la comisión ya había tenido problemas para ubicar al ex secretario de Estado y notificarle del libelo presentado en su contra. Además, en la respuesta de Pardow se pide citar a 12 expertos en derecho eléctrico y administrativo; además de involucrados en la trama del error en las cuentas de luz, lo que atrasaría más el despacho del informe.

El viernes, la comisión debería citar a quienes integran la lista otorgada por Pardow compuesta por José Miguel Valdivia Olivares, Carolina Zelaya Ríos, Javier Couso Salas, Diego Pardo Álvarez, Guillermo Jiménez Salas, William García Machmar, Patricio Zapata Larraín, y Gonzalo García Pino, abogado experto en derecho constitucional.

A ellos se suman los gerentes generales de ENEL, Mónica Hodor; de COLBÚN, José Ignacio Escobar; de TRANSELEC, Arturo Le Blanc; y, de AES GENER, Javier Dib. Todos fueron invitados por la comisión.

Esta amplia lista de invitados, quiénes deberían exponer ante la instancia, haría imposible que el informe alcance a redactarse y votarse el viernes.

Si bien había un acuerdo entre Mulet y la oposición para despachar el informe antes de la elección, la jugada de Pardow podría surtir efecto puesto que el diputado regionalista aseguró que daría “garantías” a la defensa del ex ministro.

Si contesta y solicita la comparecencia de personas que sea necesario escuchar para acreditar su línea de defensa, yo le voy a garantizar el debido proceso”, dijo Mulet esta semana a EL DÍNAMO.

Esta jornada, Mulet confirmó que “voy a agregar la convocatoria a un conjunto de personas que ha solicitado que sean invitadas por parte del ministro Pardow”.

Y señaló: “Ojalá todas las veamos mañana (viernes) en la sesión de la tarde. Vamos a calcular con el secretario de la Comisión para darle un espacio razonable a cada una y avanzar rápidamente”, agregó.