Oficialismo bajo presión: AC contra Pardow se votará el día antes de la elección parlamentaria si es que el ex ministro no contesta a la comisión

La negativa de Pardow (FA) de contestar a la AC en su contra podría implicar que se diera un escenario que el oficialismo y el Gobierno buscan evitar a toda costa: que el libelo se vote antes de las elecciones parlamentarias y presidenciales.

“Sin respuesta”. Así figura en la secretaría de la comisión revisora —hasta hoy martes 11 de noviembre— la casilla en que debería ir la respuesta del exministro de Energía, Diego Pardow (FA) a la acusación constitucional que se presentó en su contra.

Pese a la resistencia del ex secretario de Estado a contribuir en la discusión del libelo acusatorio, el presidente de la instancia, Jaime Mulet, ya definió la fecha para votar el informe que se presentará a la Sala de la Cámara: este viernes 14 de noviembre.

Mulet afirmó ayer lunes “hasta ahora el exministro Pardow no ha contestado la acusación” y que “como el plazo vence el día 12, he convocado a la Comisión para el día 14 al mediodía para iniciar el proceso de revisión de los antecedentes”.

Requerido por EL DÍNAMO, Mulet, presidente de la comisión revisora, confirmó que el ministro sigue sin presentar su defensa ante la instancia hasta el cierre de esta edición.

El problema para Pardow es que su negativa podría implicar que se diera un escenario que el oficialismo y el Gobierno buscan evitar a toda costa: que el libelo se vote antes de las elecciones parlamentarias y presidenciales.

Mulet afirma a este medio que si bien no hay un acuerdo cerrado entre los integrantes de la comisión para despachar el informe el mismo viernes, “si no contesta sería muy grave, y una falta de respeto con la Cámara de Diputados. Puesto que en ese caso podríamos votar el mismo día porque sería grave que no concurra”.

En caso de que eso suceda, el libelo acusatorio quedará listo para su votación en Sala para lo cual sólo faltaría la citación del presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro.

Ante el requerimiento de EL DÍNAMO, Castro confirma que si el informe de la comisión revisora es despachado el viernes, él citará sesión para el sábado 15 de noviembre. Es decir, un día antes de los comicios.

“Yo les he avisado a los comités parlamentarios que corresponde citar inmediatamente al día siguiente, independiente de la hora en que se despache esta citación. He hablado también con la Secretaría de la Cámara para que si es que ese día se despacha pueda ser emitido lo más rápidamente posible el informe, y nosotros estaríamos en condiciones de citar (a la sesión) el día sábado”, asegura el presidente de la Cámara.

En ese sentido, Castro defiende la decisión de citar a la votación ese día, argumentando que “no sería la primera vez que una comisión investigadora o una sesión se realice el día sábado, porque es un día hábil según nuestra Constitución, por lo que en ningún caso estaríamos atentando contra ninguna ley. Al revés, estaríamos cumpliendo lo que se debe hacer que es citar al día después de haberse emitido el informe”.

Con todo, Mulet señala que el panorama cambiaría si es que el ex ministro decide comparecer ante la comisión revisora.

“Si contesta y solicita la comparecencia de personas que sea necesario escuchar para acreditar su línea de defensa, yo le voy a garantizar el debido proceso“, dice Mulet, lo que podría traducirse en que la votación en sala sea la semana del 21, luego de la discusión del presupuesto.