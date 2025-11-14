El eventual conflicto de interés de Pardow que lo complica en AC: cónyuge es socia de estudio que defendió a Transelec

El presidente de la comisión revisora de la AC contra Pardow, Jaime Mulet, reveló nuevos antecedentes que apuntarían a un posible conflicto de interés. “Eso evidencia una situación que complica a mi juicio las cosas”, aseveró el parlamentario.

Este viernes se dieron a conocer nuevos antecedentes en la acusación constitucional (AC) contra el ex ministro de Energía, Diego Pardow.

Durante la comisión revisora del libelo, el presidente de la instancia, el diputado Jaime Mulet (FRVS), reveló un posible conflicto de interés del ex secretario de Estado, ya que la persona con la que mantiene un Acuerdo de Unión Civil es socia de un estudio jurídico que ha asesorado a Transelec en un juicio ante el Tribunal de Libre Competencia y a otras empresas eléctricas.

En este sentido, el parlamentario comenzó diciendo que “el ex ministro Pardow tiene una unión civil con doña Catalina Iñiguez (…) la señora Iñiguez forma parte del equipo legal del estudio jurídico Ferrada Nehme, ella es socia del estudio jurídico, como se señala en su página web”.

De acuerdo a lo que expuso Mulet, la ex autoridad no habría informado de la actividad de su pareja en la declaración de intereses, lo que “evidencia un conflicto de interés del ex ministro Pardow si se ratifica lo que yo señalo en los documentos y no se desmiente de otra forma”.

El eventual “conflicto de interés” del ex ministro Pardow que reveló el diputado Mulet

Siguiendo en esa línea, expresó que el ex titular de Energía no informó “del vínculo de su pareja con el Estudio Ferrada Nehme y aquí tengo los antecedentes de un juicio ante el Tribunal de la Libre Competencia donde el estudio jurídico a través de algunos de los abogados de Ferrada Nehme defiende a Transelec, de manera que hay un vínculo de una socia del estudio jurídico con Transelec”.

En este marco, enfatizó que “Transelec es la empresa que entregó información por haber sobrevalorado los activos, y creo que hay una situación al menos de falta de transparencia que quiero que quede testimonio y voy a pedir un oficio”.

A lo que añadió: “Ya que con los antecedentes que acompaño queda claro que la cónyuge del estudio Ferrada Nehme forma parte del estudio que asesora a Transelec y no sola en esa causa, sino que también asesora a otras empresas”.

Teniendo en cuenta esto, manifestó que “no necesariamente es una situación que uno pudiera reprochar, pero sí uno pudiera reprochar que esto no se haya sabido por la opinión pública, no está en la declaración de intereses del exministro Pardow. No se sabía, salvo que él demuestre lo contrario en la concurrencia que él tenga a la tarde (en la comisión revisora)”.

Para el parlamentario, estos datos complicarían las cosas para Pardow, aunque aseguró que esperarán a que la defensa explique este tema en la sesión que se programó para las 14:30 horas.

“Yo creo que eso es complejo, creo que tiene todo el derecho a explicarlo, puede haber alguna razón, y vamos a esperar a la tarde que lo explique, pero creo que eso evidencia una situación que complica a mi juicio las cosas“, cerró.