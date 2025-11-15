Cómo los ocho candidatos presidenciales enfrentarán la jornada eleccionaria

Todos votarán en la Región Metropolitana, algunos temprano y otros pasado el mediodía, combinando sus obligaciones cívicas con momentos personales y gestiones propias de sus comandos.

Los ocho candidatos presidenciales ya tienen agendas definidas para este domingo electoral, con horarios de votación, acompañantes y lugares de espera para el conteo de votos.

Jeannette Jara, candidata oficialista, sufragará a las 12:30 en el Liceo Poeta Federico García Lorca de Conchalí junto a su madre Jeanette Román, su hijo y cercanos. Luego, más tarde aguardará el conteo en el Hotel Fundador del centro de Santiago y se planea que la eventual celebración de paso a segunda vuelta sea en su comando en Londres 76.

José Antonio Kast sufragará entre las 09:00 y 14:00 horas en el Colegio María Ana Mogas de Paine acompañado de su esposa Pía Adriasola y su equipo de comunicaciones. Más tarde se reunirá con su equipo de campaña, entre ellos los candidatos al Senado, Arturo Squella, Rodolfo Carter y Ruth Hurtado; mientras se espera que a las 16:00 horas reciba a la prensa en la sede republicana de Presidente Errázuriz en Las Condes.

Evelyn Matthei votará entre las 9:30 y 10:00 horas en el Instituto DUOC de Antonio Varas en Providencia, para luego vivir el día en su hogar antes de trasladarse a su comando de Enrique Foster en Las Condes.

Franco Parisi no ha entregado más detalles respecto a su jornada eleccionaria, pero dijo en el transcurso de la semana que visitará el cementerio para dejar flores en la tumba de su padre Antonino, fallecido en 2018. Votará entre las 11:00 y 11:30 horas en la escuela San Leonardo Murialdo de La Reina, acompañado de su familia y directiva del PDG. Esperará los resultados desde las 17:00 horas en el Centro Lyon de Providencia.

Johannes Kaiser votará antes del mediodía en el Liceo N°7 de Providencia junto a su esposa Ivette Avaria, su jefe de gabinete Carlos Guitart, su jefe de campaña Cristián Labbé y el vicepresidente del PNL Hans Marowski. Desde las 18:00 horas estará en el Hotel NH Collection Plaza Santiago de Las Condes con sus hermanos, candidatos parlamentarios y directiva del partido.

Eduardo Artés, candidato por tercera vez, votará antes del mediodía en el Colegio Santa María de Maipú junto a adherentes y probablemente su pareja, cuya identidad mantiene en reserva. Pasará el día siguiendo el curso de la elección, tomando apuntes y respondiendo consultas de prensa. Esperará resultados en el Taller Sol de la calle Compañía de Jesús, frente a Plaza Brasil.

Harold Mayne-Nicholls acudirá a las 10:30 al Colegio Villa María Academy de Las Condes acompañado de su esposa, la periodista Eugenia Fernández. A partir de las 18:00 horas estará en su sede de calle Nueva York junto a coordinadores territoriales y equipo de campaña.

Marco Enríquez-Ominami, en su quinta candidatura, votará en el Liceo N°7 de Providencia.