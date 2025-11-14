VIDEO – “Acto de difamación”: comando Jara desmiente a supuesta familiar que la denostó en RRSS

“Chile merece una campaña limpia, basada en ideas, propuestas y respeto, sin que el juego sucio”, manifestó el equipo de la candidata oficialista.

La candidata presidencial oficialista, Jeannette Jara, desmintió este viernes que la mujer que se identificó como su prima Adriana Vargas Jara y que se viralizó en las redes sociales al tratarla de “loca”, sea su pariente.

La ex ministra del Trabajo emitió un comunicado público para referirse a los dichos de su supuesta familiar en un video que circula a través de TikTok, a días de las Elecciones Presidenciales 2025.

De acuerdo con lo manifestado por la mujer, Jeannette Jara “era loca, rayaba la papa. Era resentida social, siempre quería tener lo que no era de ella, tiraba las manos. Yo no votaría por ella“.

“Por la derecha, la derecha la lleva“, respondió luego, cuando su interlocutor le preguntó por quién iba a votar ella en la elección del domingo 16 de noviembre.

Aseguró a la vez que, cuando era joven, la ex secretaria de Estado solo ayudaba a la gente “a tener problemas, porque era conflictiva, como todos los comunistas“, dijo, antes de despedirse con un “chao, Jeannette, te advierto que no saldrás“.

Lo que dijo Jeannette Jara sobre su supuesta prima

En el comunicado que divulgó tras conocerse el contenido del video, el comando de Jeannette Jara negó de plano que se tratara de su prima, al afirmar que “desmentimos categóricamente que la mujer del video tenga algún tipo de relación, familiar o social, con la candidata“.

“El material constituye un acto de difamación en contra de la candidata presidencial”, planteó a continuación, y confirmó que “los equipos del comando están trabajando y presentarán durante la jornada las acciones pertinentes, a fin de que se realicen todas las investigaciones necesarias y se apliquen las sanciones que correspondan“.

Añadió que “lamentamos enfrentar nuevamente un acto de desinformación difundido por redes sociales con el fin de perjudicar la credibilidad de la candidata, y repudiamos este tipo de acciones, que buscan dañar la fe pública y la convivencia democrática”.

“Chile merece una campaña limpia, basada en ideas, propuestas y respeto, sin que el juego sucio empañe el derecho de los ciudadanos a decidir informadamente“, concluyó el comunicado.