“Lo más sucio”: Matthei valoró la prisión preventiva para imputados en caso muñeca bielorrusa

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, valoró positivamente la prisión preventiva para los tres imputados en el caso muñeca bielorrusa, decretada por la jueza del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, Michelle Ibacache.

En la víspera de las Elecciones Presidenbciales 2025, la candidata a La Moneda se refirió al tema a través de su cuenta en X, donde posteó que “felicito a la jueza que ha dictado prisión para los imputados en la causa Muñeca Bielorrusa“.

“Lo que hemos visto en este juicio es lo más sucio en la historia de la administración de justicia“, escribió a continuación la ex alcaldesa de Providencia.

Tras abordar el caso muñeca bielorrusa, Evelyn Matthei recalcó que, desde su perspectiva, “tenemos que dar señales contra la corrupción a todo nivel“.

En esa línea, apuntó que “por eso, voy a pedir a las bancadas de Chile Vamos que presenten una acusación constitucional contra el juez Diego Simpertigue“.

Al explicar por qué promoverá la acción en contra del magistrado, la candidata presidencial argumentó que “cuando se va de vacaciones con el abogado al que le da la razón en los juicios si no es corrupto es, a lo menos, descriteriado“.

El dictamen en el caso muñeca bielorrusa que apoyó Matthei

La mañana de este sábado la jueza Ibacache decretó la prisión preventiva contra Gonzalo Migueles, Mario Vargas y Eduardo Lagos durante los 90 días que dure la investigación.

Los tres están imputados en el caso conocido como muñeca bielorrusa, en el que se investigan los delitos de cohecho, soborno y lavado de activos.

Tras el dictamen de la magistrada, las defensas de los tres imputados tienen un plazo de cinco días para apelar a la medida ante la Corte de Apelaciones de Santiago.