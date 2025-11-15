Decretan cautelar de prisión preventiva para los imputados en el caso muñeca bielorrusa

Gonzalo Migueles, Mario Vargas y Eduardo Lagos permanecerán tras las rejas mientras se desarrolla la investigación por la trama bielorrusa.

El 7° Juzgado de Garantía de Santiago resolvió este sábado aplicar la cautelar de prisión preventiva para los tres imputados en el llamado caso muñeca bielorrusa, tras argumentar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.

De esta forma, Gonzalo Migueles, Mario Vargas y Eduardo Lagos permanecerán tras las rejas durante los 90 días que se establecieron para la investigación.

Migueles es acusado de cohecho y lavado de activos, mientras que Vargas y Lagos enfrentan cargos por soborno y lavado de activos, en el marco de la trama bielorrusa.

Tras lo resuelto por la jueza Michelle Ibacache, los imputados tienen un plazo de cinco días para apelar ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

El Ministerio Público imputó los tres por pagos cercanos a los $70 millones, que fueron destinados para favorecer fallos judiciales en beneficio del consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec, en la disputa que mantenía con Codelco.

Trama bielorrusa: jueza argumentó la prisión preventiva

Al dar a conocer su decisión, la magistrada comenzó apuntando que “el Poder Judicial ha tenido que vivir con el fantasma de la corrupción”, y añadió que “el fantasma de la corrupción ha dejado de ser una idea en el aire”.

