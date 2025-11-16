Cecilia Morel: Sebastián Piñera habría hecho “gestiones” para unir a la derecha

La ex primera dama añadió que pertenece “claramente a un sector político y apoyo a ese sector, quien sea el candidato”.

La ex primera dama, Cecilia Morel, viuda del ex presidente Sebastián Piñera, aseguró esta jornada luego de votar que el fallecido líder de la derecha habría realizado “todas las gestiones” para unir a la derecha tras no haber realizado primarias. Asimismo, Morel afirmó que apoyará en segunda vuelta al candidato de su sector.

“Yo espero que haya unidad, es necesaria la unidad; yo sé que en las campañas hay mucho apasionamiento, pero finalmente debe primar la vocación de servicio público y sobre todo el amor por el país“, indicó, añadiendo que no tendría dudas de que las derechas se unirán para la segunda vuelta.

Respecto a la posición de la familia Piñera Morel en segunda vuelta, la ex primera dama aseveró que “yo pertenezco claramente a un sector político y apoyo a ese sector, quien sea el candidato“.

Posteriormente, al ser consultada por qué hubiera hecho el fallecido ex presidente ante la división en la derecha por sus múltiples candidatos respondió que “Sebastián haría todas las gestiones para unirlos“. No obstante, reconoció que Piñera ya había participado en alguna elección sin que hubieran primarias de por medio en su sector.

Familia Piñera Morel y su relación con Matthei

Lo que no terminó por confirmar es si efectivamente participará o no en la campaña de manera directa. Durante el sábado, tuvo junto a la candidata Evelyn Matthei, a quien le extendió públicamente su apoyo, avalando a que "se ha entregado por completo a este país a través de ser diputada, senadora, alcaldesa".

Junto con eso, hizo un llamado a la comunidad para que “vayan primero con tranquilidad, con seguridad y que voten convencidos del candidato, que hayan estudiado bien quién es, cuál es su programa y que sobre todo se sientan partícipes de esta gran fiesta de la democracia“.

“La democracia está basada en la soberanía del pueblo, no de los candidatos“, puntualizó Cecilia Morel.