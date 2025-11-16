“Jara propone futuro y la derecha retrocesos”: Gustavo Gatica tras emitir su voto en Elecciones 2025

El candidato a diputado por el Distrito 8 expresó que “independiente de los resultados, seguiremos trabajando por la salud mental y la seguridad de nuestras comunidades”.

El candidato a diputado por el Distrito 8, Gustavo Gatica, acudió esta tarde a la Escuela Marcos Goycoolea Cortés de la comuna de Colina, a emitir su voto, acompañado de sus padres y del alcalde de Pudahuel Ítalo Bravo.

Bajo este contexto, el jefe comunal expresó que “estamos apoyando a Gustavo. Necesitamos a gente como él trabajando por el distrito”, el cual es uno de los más grandes de la Región Metropolitana (RM), ya que incluye las comunas de Cerrillos, Colina, Estación Central, Lampa, Maipú, Pudahuel, Quilicura y Tiltil.

A lo que agregó: “Estamos con la confianza del trabajo bien hecho. Y de que a través de esta candidatura que ha traído tanta esperanza al Distrito 8 se ve representada la juventud popular”.

Tras emitir su voto, el psicólogo de 27 años, quien es una de las víctimas de trauma ocular durante el estallido social, expresó que “acabo de ejercer mi derecho a voto con la convicción de que Chile merece un futuro más justo y digno. Espero que hoy todas y todos puedan participar con tranquilidad y esperanza”.

“Independiente de los resultados, seguiremos trabajando por la salud mental y la seguridad de nuestras comunidades. Gracias a todas y todos quienes han acompañado este camino”, añadió.

Respecto a la elección, Gustavo Gatica recalcó que “es importante porque se están contraponiendo diferentes modelos. Por un lado, Jeannette propone futuro, certeza, una mejor calidad de vida para las personas y la derecha está proponiendo solo retrocesos”.

“Los invito a votar en conciencia (…). Tenemos la oportunidad de hacer los cambios que Chile necesita junto a Jeannette Jara y un Parlamento para Jeannette Jara”, cerró el candidato independiente, quien integra la lista oficialista con cupo del Partido Comunista (PC).