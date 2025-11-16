Parisi se impone en el norte y Kast en el sur: los resultados en regiones tras nuevo cómputo del Servel en Elecciones 2025

Luego de que se cerraran las mesas de votación a las 18:00 horas de este domingo 16 de noviembre, el Servicio Electoral (Servel) dio una nueva actualización del conteo.

A nivel general, con el 27,37% de las mesas escrutadas, Jeannette Jara lidera las preferencias con 26,29%, seguida de José Antonio Kast con 24,66%, Franco Parisi con 18,41%, Johannes Kaiser con 13,87%, Evelyn Matthei con 13,70%, Harold Mayne-Nicholls con 1,28%, ME-O con 1,13%, y Eduardo Artés 0,65%

Elecciones Presidenciales 2025: los resultados en las regiones