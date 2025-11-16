Parisi se impone en el norte y Kast en el sur: los resultados en regiones tras nuevo cómputo del Servel en Elecciones 2025

Luego de que se cerraran las mesas de votación a las 18:00 horas de este domingo 16 de noviembre, el Servicio Electoral (Servel) dio una nueva actualización del conteo.
A nivel general, con el 27,37% de las mesas escrutadas, Jeannette Jara lidera las preferencias con 26,29%, seguida de José Antonio Kast con 24,66%, Franco Parisi con 18,41%, Johannes Kaiser con 13,87%, Evelyn Matthei con 13,70%, Harold Mayne-Nicholls con 1,28%, ME-O con 1,13%, y Eduardo Artés 0,65%
Elecciones Presidenciales 2025: los resultados en las regiones
- Región de Arica y Parinacota: Franco Parisi (25%) y Kast (23%)
- Región de Tarapacá: Franco Parisi (26%) y Kast (25%)
- Región de Antofagasta: Parisi (30%) y Jara (24%)
- Región de Atacama: Parisi (31%) y Jara (26%)
- Región de Coquimbo: Jara (26%) y Parisi (26%)
- Región de Valparaíso: Jara (28%) y Kast (21%)
- Región Metropolitana (RM): Jara (29%) y Kast (22%)
- Región de O’Higgins: Kast (25%) y Jara (24%)
- Región del Maule: Kast (31%) y Parisi (22%)
- Región de Ñuble: Kast (31%) y Parisi (22%)
- Región del Biobío: Kast (27%) y Parisi (23%)
- Región de La Araucanía: Kast (33%) y Jara (19%)
- Región de Los Ríos: Kast (27%) y Jara (23%)
- Región de Los Lagos: Kast (27% )y Parisi (21%)
- Región de Aysén: Jara (26%) y Kast (25%)
- Región de Magallanes: Jara (27%) y Kast (25%)