Michelle Bachelet distancia a Jara del Gobierno: “Cada candidato es distinto, nunca de continuidad”

En un punto de prensa tras emitir su voto, la ex mandataria indicó que “cada etapa es una nueva”, por lo que no hay continuidad política.

En el Complejo Educacional La Reina, la ex presidenta Michelle Bachelet y candidata a la Secretaría General de las Naciones Unidas emitió su voto luego de llegar a nuestro país el pasado viernes. Bachelet aseguró en su punto de prensa que pese a pertenecer a un grupo político, un candidato “nunca es de continuidad“, desmarcando así la candidatura de Jeannette Jara con el actual Gobierno.

“Con alegría, con tranquilidad, para que esto sea una fiesta democrática. Que la gente tenga la opción de elegir a quien le parezca más adecuado para la presidencia de la República como para la Cámara de Diputados y en aquellas regiones que se eligen a los senadores”, indicó la ex mandataria al inicio de su intervención al referirse a la jornada electoral.

Al ser consultada qué se juega Chile en este día, Bachelet aseguró que “el nuevo gobierno que llegue construya sobre lo que hemos construido todo los gobiernos anteriores. Lo que preferiría yo por su puesto es que sigamos perfeccionando nuestra democracia, que pueda la economía seguir funcionando bien, pero por sobre todo que las personas puedan vivir en mejores condiciones, con mayor bienestar, con mayores condiciones de salud“.

Michelle Bachelet por línea de Jara: “Cada candidato es distinto, nunca de continuidad”

“Yo creo que cada candidato puede tener una cierta perspectiva política, pero es un nuevo candidato. Cada etapa es una nueva y un nuevo momento para el país, entonces cada candidato aunque pueda pertenecer a un cierto grupo político al plantear su propuesta, plantea la del futuro país“, dijo la ex presidenta. “Cada candidato es distinto, nunca de continuidad“, puntualizó.

La candidata a la Secretaría General de las Naciones Unidas, finalmente, se refirió al futuro de la izquierda en el país: “Es super importante la unidad de todas las fuerzas democráticas progresistas. Eso lo he señalado todas las veces. Más allá de lo que suceda en estas elecciones, es clave que haya un grupo de personas que creemos en un progreso, pero que le llegue a todos. Que creemos en la igualdad“.