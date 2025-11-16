“Son ustedes quienes determinan el futuro de Chile”: el llamado del presidente Boric tras accidentada votación

“La gracia de la democracia, en donde cada uno de ustedes tiene el derecho a elegir, no importa donde haya nacido”, recalcó el mandatario.

El presidente Gabriel Boric llamó este domingo a la ciudadanía a votar en las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025, tras recordar que “son ustedes quienes determinan el futuro de Chile”.

El mandatario acudió a su local de votación en el Liceo Industrial Armando Quezada Acharán junto a su hija Violeta, donde vivió una accidentada jornada, ya que luego de emitir su sufragio, olvidó firmar el padrón y retirar su cédula de identidad.

Fue su padre quien le avisó que le faltaba complir ese trámite y, en medio de la risa de los presentes, regresó a la mesa, firmó el padrón, recuperó su cédula y se despidió de cada uno de los vocales de mesa.

Tras sufragar, el mandatario reiteró su llamado a la ciudadanía a acudir a las urnas, “no solo porque es obligatorio, sino porque es un deber cívico con nuestra democracia, con nuestro país“.

El presidente Boric recalcó que “todos valemos lo mismo”

De acuerdo con lo manifestado por Boric, “la gracia de la democracia, en donde cada uno de ustedes tiene el derecho a elegir, no importa donde haya nacido, no importa cuánto dinero tenga en la billetera, no importa sus ideas políticas, es que todos valemos lo mismo. Ese es el sentido profundo de la democracia que se expresa hoy día”.

“Se está votando por la futura presidenta o presidente de nuestra patria, responsable de liderar a nuestro país en los avatares de la historia. Y son ustedes, chilenos y chilenas, quienes determinan el futuro de Chile“, añadió el jefe de Estado.

“Estos son los momentos en que, más allá de las legítimas diferencias propias de la democracia, que es bueno que se expresen respetuosamente, pero también nos unimos en pos de un futuro común“, recalcó el presidente Boric.