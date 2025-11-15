Comienzan las elecciones 2025: se abren primeras mesas para chilenos en el extranjero

Los chilenos en el extranjero sólo pueden votar por el próximo presidente de la República entre los ocho candidatos: Jeannette Jara, José Antonio Kast, Johannes Kaiser, Evelyn Matthei, Franco Parisi, Marco Enríquez-Ominami, Harold Mayne-Nicholls y Eduardo Artés.

Las elecciones presidenciales 2025 ya iniciaron.

Siendo las 08:00 horas en Nueva Zelanda —16:00 horas de Chile— se abrieron las primeras mesas receptoras de sufragios en Auckland y Wellington.

El primer chileno en votar en todo el mundo fue Marcelo Villarroel, connacional radicado hace 11 años en Auckland.

“Me siento orgulloso de ser chileno, primero, y de venir a votar, de cumplir mi deber cívico como siempre”, declaró Villarroel al corresponsal de Meganoticias tras emitir su sufragio.

El votante enfatizó que “todo el mundo tiene que venir a votar, cumplir con su deber cívico, porque en nuestras manos está el destino de los próximos cuatro años de nuestro país”.

Gobierno informa sobre el voto en el extranjero

La subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, dio inicio formal al proceso electoral señalando.

La autoridad destacó que el padrón electoral en el extranjero creció un 20% respecto a 2023, alcanzando 160.935 electores habilitados para sufragar en 427 mesas de votación ubicadas en 119 locales distribuidos en 64 países del mundo.

En Auckland se instalaron cinco mesas en el Hotel Crown Plaza, ubicado en la calle Albert 128, con 2.195 votantes registrados.

Mariana Kaufman, presidenta de la Junta Electoral de Auckland, explicó que “ha sido un trabajo largo, pero ya tenemos todo preparado para recibir a las chilenas y chilenos que van a ejercer su derecho a voto”.

Kaufman destacó que “ha habido un crecimiento de la comunidad de Auckland en los últimos cinco años y la apertura del 2020 en este local de votación es reflejo de ese crecimiento”.

En Wellington, el proceso se desarrolló en el Hotel Mercure de la calle Willis Street 169, con cuatro mesas receptoras de sufragios que suman 1.428 inscritos.

