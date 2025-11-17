Kast con la primera opción de ganar la segunda vuelta: el desafío de articular la mayoría opositora y afinar un programa común

El reloj ya comenzó a correr para José Antonio Kast. La misma noche en que logró el paso a segunda vuelta comenzó las gestiones para tender puente con Chile Vamos y los nacional libertarios. El ajuste del programa y la integración de las otras fuerzas de oposición al comando son los retos que enfrentará en los próximos días.

Ni tres horas pasaron desde el cierre de mesas y los candidatos de derecha derrotados ya se hacían presentes en el comando de José Antonio Kast, abanderado del Partido Republicano que pasó a segunda vuelta con el 24% de los votos.

Eso sí, la visita al centro de operaciones republicano de Evelyn Matthei y Johannes Kaiser, fue diametralmente opuesta. En el caso de la ahora ex abanderada de Chile Vamos, el encuentro con el líder republicano fue frío y “protocolar”, según dicen quiénes presenciaron el breve intercambio entre ambos líderes de la oposición. De hecho, desde el círculo cercano de Matthei aseguran que no se sumará a su equipo debido a cómo terminó la relación entre ambos tras la campaña.

A pesar de eso, Matthei sí se tomó la foto con Kast y entregó en público su respaldo.

“Tenemos demasiados problemas, problemas en materia de seguridad, en economía, en falta de empleo, en un presupuesto que está totalmente desfinanciado. Tenemos además una entrada absolutamente descontrolada de migrantes, y por lo tanto es muy importante dar un cambio de timón fuerte”, dijo la representante de Chile Vamos.

Un poco más animado y entusiasmado se le vio a Johannes Kaiser, líder del Partido Nacional Libertario que quedó en cuarto lugar, quien aseguró dar su respaldo “sin condiciones” a Kast con quién compartió partido previo a conformar su propia colectividad.

De hecho, Kaiser comprometió “todos los recursos” y “toda la militancia” del partido que lidera para que Kast gane en segunda vuelta.

Dirigiéndose a él, el nacional libertario sostuvo: “Desearte mucha fuerza, porque he sufrido en carne propia lo que significa una campaña presidencial. El compromiso de los nacionales libertarios está aquí para esta vuelta, vamos a respaldarlo porque estamos respaldando a Chile. Votar por José Antonio Kast hoy día es votar por Chile”.

El fundador de los republicanos hizo lo propio y agradeció el gesto de sus vecinos de sector, aludiendo a que, más allá de las diferencias en campaña, el sector debe unirse para evitar que la opción de “la continuidad del Gobierno de Boric” gane en la segunda vuelta.

“Tenemos una misma mirada respecto de cuáles son las dificultades y los dolores de Chile. Los tres planteamos que la seguridad era un tremendo desafío para el próximo gobierno. Los tres hablamos claro de que había que recuperar la calidad de la enseñanza para nuestros jóvenes. Los tres tenemos claro que el sueño de la vivienda propia se había perdido”, sostuvo Kast.

El desafío de Kast: sumar a toda la derecha en un comando y programa

Si bien los gestos que se esperaban se cumplieron, en todas las fuerzas de oposición saben que durante los próximos días se deben definir dos cuestiones: una eventual inclusión de Chile Vamos y los nacional libertarios al comando; y posibles ajustes al programa.

Fuentes del PNL y Chile Vamos aseguran que en las conversaciones que se dieron a fines de la semana pasada sólo se tocó el tema de los apoyos en segunda vuelta y que quedó pendiente una conversación para delinear el diseño de la campaña.

En ese sentido, en ambos sectores aseguran que la decisión hoy la tiene Kast y el Partido Republicano. Un dirigente de Chile Vamos, de hecho, pone en duda que el comando republicano quiera abrirse cuando la campaña ha sido exitosa.

Las mismas fuentes señalan que en el programa también hay tensiones vigentes. En particular, dos propuestas que en la centro derecha han criticado con dureza: el recorte fiscal de US$6.000 millones y la eventual reforma de pensiones que propone Kast para eliminar el préstamo en el sistema previsional.

Martín Aarau, jefe territorial de Kast, se aproximó a esta conversación asegurando que no están dispuestos a retroceder en esa propuesta.