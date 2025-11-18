Los dilemas y definiciones que se le presentan a Jeannette Jara ante un balotaje que se ve casi imposible

El comando de la candidata oficialista ya comienza a analizar la estrategia que deberá desplegar para poder imponerse a Kast en segunda vuelta.

50,32 puntos porcentuales. Eso sumaron los tres candidatos de derecha en la primera vuelta presidencial, sin contar a Franco Parisi (PDG) quien también se identifica como oposición al Gobierno de Gabriel Boric y que obtuvo casi 20 puntos en la primera vuelta.

A este adverso escenario se enfrenta la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, quien pasó primera (26,85%) al balotaje, pero con una votación menor a la proyectada por el comando: cerca de los 30 puntos era la aspiración del equipo estratégico de la candidata.

El análisis previo era que la militante comunista debía obtener una diferencia de —a lo menos— 600 mil votos respecto de José Antonio Kast o quien saliera segundo. De hecho, uno de los comentarios que se repetían en las últimas semanas en Londres 76 era que la posibilidad de que pasara Johannes Kaiser era beneficiosa para la candidatura.

Pero nada de eso pasó.

Hoy, los ánimos en las fuerzas oficialistas eran claramente de pesimismo; no sólo por el agridulce triunfo en primera vuelta, sino que también por la constatación del viraje a la derecha en las elecciones parlamentarias.

Si bien la coalición salvó los muebles en el Senado, en la Cámara la derrota fue clara: Unidad por Chile y la lista secundaria de la alianza obtuvieron juntas sólo 64 escaños de 155 posibles y la derecha unida tiene mayoría. En caso de que el PDG se decante hacía dicho sector, la actual oposición tendrá mayoría absoluta en el próximo ciclo.

Ese escenario representa el primer desafío para Jara: cómo llegar al electorado del PDG.

En el comando destacan que “por lo menos” Parisi decidió no respaldar a Kast, a diferencia de 2021, lo que abre una ventana para que Jara dispute ese voto y se pueda acercar al republicano que parece tener la primera opción de ganar el balotaje.

Los gestos ya comenzaron a llegar. Jara destacó el domingo en el acto de celebración y este lunes en su despliegue por matinales una de las propuestas estrellas de Parisi: quitar el IVA a los medicamentos.

Sin embargo, hablarle al mundo de Parisi representa un peligro a ojos de sectores moderados de la alianza de Gobierno. “Si se copian tal cual las propuestas de Parisi vamos a caer en un populismo vacío”, dice un inquilino del comando de Jara del Socialismo Democrático.

El tema es particularmente sensible al considerar que la propuesta económica de Jara ya había generado tensiones en la coalición, en particular, la propuesta de sueldo vital de $750 mil.

El equipo de campaña

Otra definición relevante para Jara será el equipo que lidere su campaña de segunda vuelta. Una de las definiciones ya tomadas es que en el despliegue territorial se quedará a cargo Nicole Cardoch, pese a que sonó durante los últimos meses el ministro Nicolás Cataldo.

Una de las misiones de Cardoch será desplegar el capital político que sumó la coalición en las últimas elecciones. Si bien en general el resultado fue decepcionante, hay sectores clave en que se puede mejorar en votación, destacan en el comando.

En el norte, por ejemplo, donde ganó Parisi, obtuvieron buenos resultados Vlado Mirosevic (PL), elegido senador por Arica, Dienlla Cicardini (PS), primera mayoría en Atacama región donde se logró doblar junto a Yasna provoste; o el caso de Karol Cariola (PC) que fue primera mayoría nacional en la elección senatorial haciéndose de un cupo por Valparaíso. También destaca el caso de la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, y Beatriz Sánchez, que fueron electas en el Maule, región donde Jara tuvo un débil rendimiento.

En cuanto a lo estratégico, la dupla de Darío Quiroga y Susana González se mantendrá, en suma con Ricardo Solari que ha jugado un rol más externo. Eso sí, con las parlamentarias ya despejadas, se espera que los presidentes de partidos adopten un rol más relevante en la toma de decisiones.

Lo que queda por definir es el rol de los voceros. Dirigentes de los partidos del oficialismo coinciden en que en esta área “falta peso político”, por lo que ya se había acordado que el alcalde Tomás Vodanovic (FA) fuera uno de los rostros de la campaña. Sin embargo, su lesión lo deja sin posibilidades de un despliegue en terreno como el que se tenía previsto.

En ese sentido, uno de los liderazgos que se tiene en mente es el de Macarena Ripamontti, a quién se le evalúo de manera positiva en el cierre de campaña que tuvo Jara en Valparaíso.

También se está a la espera de la definición de qué rol ocupará Carolina Tohá, ex ministra del Interior quien acompañó a Jeannette Jara en el escenario el domingo tras los resultados.