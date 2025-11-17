¿Dónde se irán los votos de Parisi? cómo es su electorado y el factor clave que tendrá en segunda vuelta

Parisi, el candidato “outsider”, sorprendió en el tercer lugar con más de 2,5 millones de sufragios, cuyos votantes tendrán un rol crucial en el balotaje, situación por la cual Kast y Jara comienzan a prestar atención a sus características para dirigirse a ellos y lograr captar su respaldo de cara al 14 de diciembre.

La gran sorpresa de las Elecciones Presidenciales 2025 sin duda alguna fue el líder del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, quien contra todo pronóstico se instaló en el tercer lugar con 19,7% de los votos, los cuales serán clave de cara a la segunda vuelta entre Jeannette Jara y José Antonio Kast.

El candidato con su eslogan “ni facho ni comunacho” logró capturar más de 2,5 millones de sufragios a lo largo del país, obteniendo amplio respaldo en las regiones del norte, cuyo escenario no estaba en el radar de ninguna encuestadora.

De hecho, en su discurso arremetió duramente contra ellas, señalando que “nosotros perdimos, pero por los canallas de las encuestadoras“, haciendo alusión a que “decían que éramos un voto perdido” debido a que siempre aparecía detrás de Matthei y Kaiser.

Junto con ello, anticipó que no venderá su apoyo por nada y no comprometió respaldar ni a Kast ni a Jara: “No ando firmando cheques en blanco a nadie, eso es una falta de respeto. Les tengo una mala noticia a los candidatos: gánense los votos. Necesito gestos de ellos. PDG no necesita ningún favor”.

En este sentido, la carta oficialista ya ha comenzado ha hacer guiños a sus propuestas, asegurando que “vamos a incorporar algunas cosas de otros candidatos”, y en este marco, destacó la idea de devolver el IVA de los medicamentos a las personas.

Las claves para entender el “fenómeno Parisi”

En su tercer intento por llegar a La Moneda (tras obtener 10% en 2013 y 12,8% en 2021), Parisi concretó un incremento de casi siete puntos porcentuales. Además, por otra parte el PDG se consolidó como una fuerza política importante en el Parlamento, luego de lograr 14 escaños en la Cámara de Diputados (8 más que en 2021), convirtiéndose en la cuarta bancada más grande del Congreso.

Frente a este escenario, surge la interrogante con respecto a los factores que incidieron en estos resultados y cuáles son las características del votante de Parisi, a quien Jara y Kast buscarán dirigirse para captar su apoyo en la segunda vuelta presidencial.

“Parisi ganó muchos votos en el sector de los votantes obligados, y dentro de ellos, en los que se mantenían indecisos hasta último minuto. Las preferencias de ellos son volátiles y desideologizadas; obedecen a consignas o a causas, y ahí el relato de Parisi generó mucho efecto”, sostuvo en conversación con EL DÍNAMO, Roberto Munita, académico y analista de la Facultad de Comunicación U Andes y UNAB.

Siguiendo en esa línea, perfiló a sus votantes, asegurando que “en general es gente de clase media o media baja, individualistas, con poca confianza en las instituciones políticas y con mucha rabia contra el sistema, contra la casta política. Pero eso no quiere decir que sean antisistémicos. De hecho, son más bien de pensamiento capitalista, aunque muy en contra de los abusos, tanto de empresarios como de políticos”.

Por su parte, Hernán Campos, académico de Ciencia Política UDP, manifestó a este medio que “el voto obligatorio amplifica los efectos de una ciudadanía alejada de cualquier expresión institucional. Quienes no se sienten representados por grandes proyectos políticos fundados a partir de ideas consolidadas, ven en los candidatos outsider respuestas inmediatas a sus demandas. Por lo tanto, el abultado volumen de votos de Parisi es un llamado de atención para la política tradicional. Puesto que están perdiendo terreno frente a liderazgos rupturistas y altamente personalistas”.

En cuanto al mecanismo que utilizó Parisi para dirigirse a sus potenciales electores durante su campaña, Campos sostuvo que “el relato que instaló estuvo fuera de los marcos ideológicos tradicionales. Percibidos por la ciudadanía como abstracciones que no sintonizan con sus demandas urgentes. Asimismo, mantuvo un discurso coherente a partir de sus propuestas y se mantuvo alejado de las disputas políticas que generaban reticencia a los electores”.

“Al igual que 2021, Parisi utilizó hábilmente las herramientas digitales para expandir el alcance de su campaña y llegar a personas que potencialmente podrían votar por él. De igual manera, sus mensajes eran claros, sencillos y efectivos. Lo que favoreció el entendimiento entre su campaña y los electores“, complementó.

¿Dónde se irán los votos de Franco Parisi en la segunda vuelta presidencial?

Considerando que el PDG se ha mantenido alejado de las grandes coaliciones políticas tradicionales, lo cual se refuerza con la negativa de Parisi a dar respaldo a una de las dos candidaturas que se enfrentarán el próximo 14 de diciembre, Munita expuso que “esos votos son súper volátiles, y probablemente se vayan a la candidatura que más logre expresar esa rabia, contra el sistema, contra el presente, contra el gobierno actual. Dependerá mucho de las emociones de la campaña y de las estrategias de Kast y Jara, porque es un voto tremendamente emocional”.

Por su parte, el académico de la UDP mencionó que “aunque el votante de Parisi es un elector con escaso compromiso político, en la medida que los candidatos instalados en segunda vuelta logren dirigir sus discursos hacia las demandas más urgentes, los votantes podrían inclinar sus preferencias de acuerdo a una visión pragmática en términos de soluciones”.

Teniendo en cuanta lo anterior, el analista político aseveró que “los factores que podrían ser decisivos para ese elector se resumen en dos: 1) un relato coherente y sencillo de interpretar y 2) la capacidad de mostrar competitividad de cara a la elección”.