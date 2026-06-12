Los sectores de la Región Metropolitana a los que regresará la lluvia este viernes

La nubosidad regresó a la Región Metropolitana gracias a un segundo sistema frontal que se desplazó desde el sur de Chile.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Tal como lo había anticipado el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), este viernes amaneció nublado en la Región Metropolitana, con lo que aumentó la posibilidad de que regrese la lluvia a esta zona del país.

De acuerdo con lo precisado por la DMC, la nubosidad regresó gracias a un segundo sistema frontal que se desplazó desde el sur de Chile.

Según el pronóstico de Meteochile, este nuevo sistema frontal dejará este viernes considerables precipitaciones en las regiones de Los Ríos, La Araucanía, Biobío y Ñuble.

Cuándo volverá la lluvia en la Región Metropolitana

El reporte de la DMC indica que el frente que traerá lluvia afectará hoy viernes y mañana sábado tanto a algunos sectores de la Región Metropolitana como al resto de la zona central del país.

Pasadas las 10:00 horas se registraban precipitaciones en San Bernardo y, para el resto del día, se espera que se hagan presentes en la cordillera y las áreas precordileranas, las que además tienen probabilidad de recibir de chubascos de aguanieve aislados.

Para el domingo, en tanto, el pronóstico de la DMC indica que en gran parte de la RM el cielo se despejará de manera parcial y se espera que la máxima sobrepase los 20 °C.