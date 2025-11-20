No lo descartan “a priori”: las condiciones del PC para que militares salgan a la calle en labores de seguridad

El diputado electo Marcos Barraza dijo que es algo que no puede ser descartado “a priori”, si se cumplen ciertas condiciones.

El diputado electo del Partido Comunista (PC) por el distrito 8, Marcos Barraza, no descartó “a priori” la posibilidad de sacar a los militares a la calle con el propósito de reforzar las labores de seguridad en el país, aunque planteó que para que aquello ocurra deben cumplirse algunas condiciones.

El parlamentario abordó el tema en la entrevista que le concedió a El Mercurio, donde también se refirió a las diferencias entre la candidatura de Jeannette Jara y la de José Antonio Kast.

En esa línea, manifestó que la ex ministra del Trabajo “tiene la experiencia en la gestión de gobierno, exhibe resultados en políticas públicas“.

“Dentro de su programa está presente hacer que la seguridad pública llegue por primera vez al Estado“, recalcó a continuación.

Ahondó en el tema y sostuvo que “los problemas de delincuencia se abordan y se resuelven con políticas que combatan el crimen organizado, que combatan el narcotráfico y el microtráfico“.

Diputado del PC no descarta sacar los militares a la calle

Cuando se le preguntó al diputado electo del PC sobre la idea de sacar a los militares a la calle para que ayuden en las tareas de seguridad, como propuso Johannes Kaiser, Marcos Barraza dijo que es algo que no puede ser descartado “a priori”, si se cumplen ciertas condiciones.

“O sea, yo creo que las medidas que se adopten siempre tienen que tener al centro el bienestar de la ciudadanía. Y mientras lo permita la institucionalidad, siempre es una medida que no puede ser, a priori, descartada. Lo que sí es importante, es que la legislación esté a tono con esas medidas”, argumentó al respecto.

“Ahora, si no se toman medidas urgentes en materia de seguridad pública, los riesgos de que el crimen organizado, el narcotráfico penetre en las instituciones son altos. Pero de ahí a la afirmación de Kaiser, que es una afirmación extrema, hay distancia“, manifestó el también ex ministro de Desarrollo Social durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet.