Diputado republicano contra el PC: “Es un verdadero lobista del crimen organizado”

El diputado republicano Cristián Araya, presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja, lanzó duros dardos en contra del Partido Comunista, acusándolo de bloquear los proyectos antidelincuencia en el Congreso.

En entrevista con radio Cooperativa, el legislador expresó que “nosotros hemos despachado todas las semanas proyectos desde la comisión y ninguno (tuvo) urgencia legislativa. La semana pasada tuvimos la ley Duque, que es por el perrito de un animador de televisión, una ley con nombre Tommy Rey para los artistas, y ningún proyecto (de seguridad) fue priorizado por este Gobierno con urgencia legislativa. La semana pasada, por ejemplo, no se tramitó ningún proyecto en la sala porque el Gobierno no le puso urgencia”.

Araya apuntó que cuando se solicitaba la unanimidad para poder priorizar los proyectos de seguridad, “para que se votaran con la mera lectura del informe, el PC se opuso. Pero no fue una vez, fue varias veces en cada sesión y se opusieron una y otra vez. Entonces, no es cierto que para todos la seguridad es una urgencia”.

En esta línea, tuvo palabras para el uso de un vidrio blindado por parte de José Antonio Kast en un acto de campaña, asegurando que “Kast es garantía de que va a haber un combate sin tregua contra el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo, (por lo que) debemos adoptar las medidas necesarias para proteger su integridad y su vida. Entonces, claramente a Jeanette Jara, que no le molesta a ningún criminal, a ningún delincuente, porque, por el contrario, el PC es un verdadero lobista del crimen organizado porque impide el avance de la agenda de seguridad”.

Pero el diputado Araya también arremetió contra el Gobierno: “No puede ser que tengan que estar a la misma altura un proyecto para fortalecer la seguridad dentro de las cárceles con el proyecto que pretende eliminar la UF o el No más TAG, que todos coinciden que son estupideces, populismo, que es demagogia, y que tienen la misma prioridad porque solo avanzan conforme a cuando ya no quedan más proyectos que discutir con urgencia”.