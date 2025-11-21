Asesor económico de Kast admitió condena por manejar ebrio en 2014: “De ahí que no tomo”

“Se me pasó la mano con los tragos”, reconoció el economista al recordar lo ocurrido en Zapallar.

Jorge Quiroz, el principal asesor económico del candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, admitió que en 2014 fue condenado por manejar ebrio en la comuna de Zapallar, pero aseguró que tras ese hecho “no tomo ninguna gota de alcohol”.

Luego de que el economista fuera defendido por el propio Kast tras ser cuestionado por su rol en la llamada colusión de los pollos, durante esta jornada se recordó lo ocurrido con Quiroz hace más de una década, cuando fue fiscalizado por Carabineros.

De acuerdo con lo precisado por The Clinic, el economista manejaba su auto Audi A-6 por Zapallar cuando la policía lo detuvo y le pidió sus documentos, momento en que quedó en evidencia que había consumido alcohol.

La condena que recibió Jorge Quiroz por manejar ebrio

Según el citado medio, el parte judicial de Quiroz señala que “el requerido presentaba un fuerte hálito alcohólico, rostro congestionado, incoherencia al hablar e inestabilidad al caminar“.

A raíz de ello se procedió “a su detención y traslado hasta el Hospital de La Ligua para la toma de muestra de sangre para el examen de alcoholemia, la cual no fue posible por la negativa del requerido para que se extrajera la toma de muestra para la realización del mismo“.

En 2015 Jorge Quiroz fue juzgado por conducción en estado de ebriedad, instancia en la que la Fiscalía solicitó la pena de 540 días de presidio menor en su grado mínimo, suspensión de la licencia de conducir por dos años y una multa de cinco UTM.

A la vez, el Ministerio Público pidió al tribunal que decretara la suspensión para cargo u oficio público para el economista durante el tiempo de la condena.

Seis meses después de ser detenido por manejar ebrio, Jorge Quiroz pagó una multa de 2 UTM y tuvo su licencia de conducir suspendida por más de dos años.

Junto con reconocer lo ocurrido, el asesor económico de José Antonio Kast admitió que “se me pasó la mano con los tragos. Fue en 2014, de ahí que no tomo ninguna gota de alcohol”.